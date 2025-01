В шаге от конца света: часы Судного дна показали опасное для планеты время

Апокалипсис все ближе? Стрелки символических часов Судного дня, олицетворяющих близость глобальной ядерной войны, переведены на одну секунду и теперь показывают 89 секунд до полуночи. Решение о корректировке циферблата принимается экспертами американского журнала "Бюллетень учёных-атомщиков" с учетом угроз и вызовов, стоящих перед человечеством; среди них - изменение климата, распространение ядерного оружия, войны, риски пандемий и прочее.

Последние два года часы показывали 90 секунд до полуночи. "Когда вы находитесь на краю пропасти, единственное, чего не хочется делать - это шагать вперед", - отмечает Дэниел Хольц, участник бюллетеня.

Но шаг вперед сделан...

Хольц считает, что решение его команды - "предупреждение для всех мировых лидеров". "Поскольку мир находится в опасной близости от пропасти, сдвиг даже на одну секунду должен восприниматься как признак крайней опасности и безошибочное предупреждение о том, что каждый миг промедления в изменении курса увеличивает вероятность глобальной катастрофы", - отметил он.

Группа, занимающаяся циферблатом Судного дня, предупредила, что продолжающаяся война в Украине "может стать ядерной в любой момент из-за необдуманного решения, случайности или просчета".

"Конфликт на Ближнем Востоке грозит без предупреждения выйти из-под контроля и перерасти в более масштабную войну", - считают эксперты, отметив также, что "долгосрочный прогноз в отношении попыток справиться с изменением климата остается плохим, поскольку большинство правительств не в состоянии принять финансовые и политические инициативы, необходимые для остановки глобального потепления".

Авторы также предупредили о развитии "разрушительных технологий, которые делают мир более опасным". "Системы, использующие искусственный интеллект в военных целях, уже применялись в Украине и на Ближнем Востоке, и несколько стран стремятся внедрить искусственный интеллект в свои вооруженные силы", - отмечают они.

По мнению экспертов, эти опасности "значительно усугубляются мощным фактором, умножающим угрозы: распространением дезинформации и теорий заговора, которые разрушают экосистему коммуникации и все больше стирают грань между правдой и ложью".

Группа заявила, что часы можно повернуть вспять, если лидеры и страны будут работать вместе над устранением экзистенциальных рисков, добавив, что США, Китай и Россия "несут главную ответственность за то, чтобы вернуть мир с края пропасти".

Что такое часы Судного дня?

"Бюллетень ученых-атомщиков“ был основан в 1945 году видными учеными, включая Роберта Оппенгеймера и Альберта Эйнштейна, которые увидели на примере Хиросимы и Нагасаки, какой разрушительной смертоносной силой обладает ядерное оружие.

Организация разработала Часы Судного дня в 1947 году как символ надвигающейся катастрофы из-за рукотворных угроз. Минутная стрелка меняет положение в ответ на мировые события, а полночь символизирует полное уничтожение планеты. Часы не призваны предсказывать будущее, а указывают на текущее положение дел: его пересматривают раз в год в конце января.

Стрелки часов переводились 25 раз с момента их создания: в 1947 году их установили на отметке 7 минут до полуночи. Самым безопасным - 17 минут до полуночи - положение часов было в 1991 году, после окончания Холодной войны.

Часы Судного дня в поп-культуре

Метафора часов Судного дня с годами просочилась в поп-культуру. Их обыгрывают везде - в комиксах и шоу, телесериалах и художественных фильмах.

Одно из первых упоминаний этих часов в музыке прозвучало в сингле 1980 года группы Wah! Heat Seven Minutes to Midnight, а четыре года спустя - в песне Iron Maiden 2 Minutes to Midnight.

Гораздо позже группа Linkin Park назвала свой альбом 2007 года Minutes To Midnight. В их клипе на песню Shadow of the Day часы Судного дня изображены в виде настоящих часов, которые в конце клипа достигают полуночи.

Часы не раз упоминались в литературе, в частности, в романе Стивена Кинга 1987 года "Томминокеры". Нельзя проигнорировать повторяющуюся визуальную тему часов Судного дня в серии графических романов Алана Мура и Дэйва Гиббонса "Хранители" (1986-87), ее экранизации 2009 года, а также в сиквеле телевизионного мини-сериала 2019 года. Часы повсюду - и в первоисточнике, и в его адаптациях - зловещее напоминание о неотвратимой судьбе человечества.

Другие известнейшие примеры символических часов в попкультуре - сатирический шедевр Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу" (1963) "Доктор Кто", снятый компанией ВВС.