В сети недоумевают: «Удивляют те, кого возмущает, что выходных слишком много. Что с вами не так?!»

"Удивляюсь людям, которые возмущаются, что выходных якобы слишком много. Что с вами не так? Атмосфера в семье настолько невыносимая? Дома все дела переделаны? Хотите все деньги мира заработать? А может быть, надеетесь: если будет меньше выходных, быстрее построим коммунизм?" - пишет Рита.

Мнения, как и общество в целом, разделились: одни считают, что выходные важны для семейного отдыха, а других волнуют экономические последствия.

- Для каждого индивидуально: выходные - это классно, НО, если вся страна вместе не работает так много дней, как мы, это приводит к падению благосостояния и, увы, мы среди последних по Европе. В этом и есть проблема. Вот так все просто.

- Правда? Скандинавия не работает уже с четверга, в Исландии следующий четверг свободен, так как это первый день лета, много где в Европе понедельник после Троицы - тоже выходной.

- Речь не о Пасхе, а о культе выходных как таковом (вспомним, например, хоккейный понедельник) + о нашей низкой продуктивности труда (по сравнению со Скандинавией). День ко дню, и в итоге ВВП ниже. Вот так все просто. Через две недели опять работать не будем.

- Очень многие работают все выходные, только мы предпочитаем этого не видеть.

- В странах побогаче нас выходных даже еще больше.

- Падение благосостояния - не из-за выходных, а из-за эффективности труда, которую определяет правительство. С этим правительством мы были бы в хвосте, даже если бы выходных вовсе не было.

- Как будто в те годы, когда выходных получается меньше, у нас был огромный рывок.

- Я только за! Чем больше выходных за госсчет, тем быстрее обанкротится наш и всеевропейский союз социалистических республик. Каждый день агонии лишь отдаляет выздоровление и увеличивает его цену.

- Это, видимо, жалкие людишки - зануды, нищеброды, у которых нет хобби, которые не читают книг, нудные одиночки, роботоподобные трудоголики, кому вечно не хватает на покупку очередной фигни, должники, покупающие в кредит, и т.д.

- Почти три года государство не работало, и ничего.