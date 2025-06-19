В Сейме назревает очередной кризис власти? Один из депутатов может покинуть партию в коалиции

Сообщается, что на просьбу подтвердить или опровергнуть появившуюся информацию, Скайдрите Абрама ответила, что в данный момент не может говорить, так как находится на заседании Сейма. На просьбу ответить «да» или «нет» Абрама сказала, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть.

Без Абрамы во фракции «Прогрессивных» остаются восемь из девяти депутатов. Что, в свою очередь, означает 48 голосов у коалиционных партий — 16 голосов от Союза зеленых и крестьян, 24 — от «Нового Единства» и 8 — от оставшихся в фракции «Прогрессивных».