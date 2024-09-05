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В сегменте ипотечных кредитов заметно небольшое улучшение, но с кредитование бизнеса всё еще плохо: обзор Банка Латвии

Редакция PRESS 5 сентября, 2024 13:23

Бизнес 0 комментариев

За год в сфере кредитования произошли отдельные улучшения, но в целом имеется еще много возможностей для прогресса, говорится в "Обзоре доступности финансов 2024" Банка Латвии, в котором дана подробная оценка доступности кредитов и других источников финансирования в Латвии и анализируются факторы, ограничивавшие доступность финансирования в последние годы.

Как отмечает один из авторов обзора, руководитель исследовательского отдела Банка Латвии Карлис Вилертс, хорошо функционирующий финансовый сектор, обеспечивающий стабильную доступность кредитов для предприятий и домашних хозяйств, является важным условием здорового экономического роста. В сегменте кредитования предприятий наблюдается мало положительных изменений, в то время как в сегменте ипотечных кредитов заметно небольшое улучшение.

Как отмечается в обзоре, процентные ставки по кредитам на покупку жилья снизились, но все еще остаются высокими. В 2018 году люди, желающие взять кредит на покупку или строительство жилья, должны были считаться с дополнительной процентной ставкой в размере около 2,4%, а в начале 2024 года она в среднем составляла 1,6%.

Однако в целом, по данным Банка Латвии, кредитование в Латвии остается слабым - в первом квартале 2024 года остаток кредитов, выданных нефинансовым обществам и домашним хозяйствам, составлял 27,5% от валового внутреннего продукта. Помимо циклических факторов и ограничительной денежно-кредитной политики, которые препятствуют кредитованию во всей еврозоне, в Латвии существуют и структурные проблемы, обусловленные высокими процентными ставками и строгими требованиями к залоговому обеспечению.

Процентные ставки в Латвии и странах Балтии - одни из самых высоких в еврозоне. Процентные ставки в сегменте ипотечных кредитов в первом квартале 2024 года были на 2 процентных пункта выше, чем в среднем по еврозоне, отмечает Банк Латвии.

В сегменте кредитования предприятий наблюдается мало позитивных изменений. Процентные ставки по кредитам остаются высокими, и, чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо усилить конкуренцию в этом сегменте, в том числе за счет снижения стоимости рефинансирования кредитов, отмечает Банк Латвии.

Снижение процентных ставок и повышение активности в экономике в будущем будут способствовать еще большему росту потребности предприятий в финансировании для развития, подчеркивает Банк Латвии. В то же время высокая стоимость финансирования и строгие требования к залогу ограничивают его доступность, что снижает спрос на банковские кредиты и вынуждает предприятия полагаться на собственные средства и альтернативы.

Банк Латвии отмечает, что для решения этих проблем необходим широкий спектр действий, включая пересмотр региональных программ поддержки кредитования и снижение размера госпошлины за регистрацию прав собственности в земельной книге.

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