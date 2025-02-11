В Саратове сильный пожар: ночная атака ВСУ (ВИДЕО)

По данным Telegram-канала Mash, после падения обломков в Саратове начался сильный пожар. Как пишет Telegram-канала Baza, по неподтвержденной информации, горит инфраструктурный объект. "Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших предварительно нет", - написал Бусаргин.

Потенциальными целями украинских дронов могли быть аэродром стратегической авиации в Энгельсе и саратовский НПЗ. О звуках работы ПВО ранее сообщали Telegram-каналы Волгоградской области, расположенной южнее Саратовской.