В России запретят звонки через WhatsApp и Telegram

По словам источника в правительстве, финальные консультации по этому вопросу должны завершиться вечером 12 августа. При этом полная блокировка мессенджеров не планируется — российские пользователи, как утверждают инсайдеры, по-прежнему смогут пользоваться каналами и текстовыми чатами, а ограничения затронут исключительно аудио- и видеосвязь.

Представитель телеком-отрасли отметил, что использование зарубежных SIM-карт вряд ли станет надежным способом обойти блокировку. По его словам, при передаче данных через иностранного оператора ограничения могут быть слабее, однако технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) способны фильтровать и такой трафик. Эксперты, опрошенные «Осторожно Media», предполагают, что возможные обходные пути будут напоминать методы преодоления китайского «Файрвола», но многое зависит от конкретной реализации блокировки.

По информации «Осторожно Media», идея ограничить звонки в иностранных мессенджерах исходит от крупнейших российских операторов связи. Компании ссылаются на несколько причин: рост расходов на поддержание инфраструктуры из-за санкций и удорожания оборудования, увеличение объемов мобильного трафика, а также опасения по поводу новой обязанности компенсировать убытки от действий кибермошенников при пропуске подозрительного трафика.

10 и 11 августа пользователи WhatsApp и Telegram массово жаловались на резкое ухудшение качества звонков в обоих мессенджерах. В проекте «На связи» сочли, что эти проблемы вряд ли случайны: сбой совпал с предложениями операторов ограничить звонки. Источник «Коммерсанта» на телеком-рынке подтвердил, что сложности с вызовами в мессенджерах фиксировались на сетях всех операторов и могли быть связаны с выборочной блокировкой. По его словам, технические испытания механизма начались еще 1 августа.