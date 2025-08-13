Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В России запретят звонки через WhatsApp и Telegram

13 августа, 2025

Мир

Российские власти приняли окончательное решение запретить голосовые и видеозвонки в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Об этом «Осторожно Media» сообщили источники, близкие к телекоммуникационной отрасли и знакомые с ходом переговоров. По их словам, инициатива согласована «на самом верху». «Решение принято — звонки запретили под эгидой „борьбы с террористами“», — уточнил один из собеседников.

По словам источника в правительстве, финальные консультации по этому вопросу должны завершиться вечером 12 августа. При этом полная блокировка мессенджеров не планируется — российские пользователи, как утверждают инсайдеры, по-прежнему смогут пользоваться каналами и текстовыми чатами, а ограничения затронут исключительно аудио- и видеосвязь.

Представитель телеком-отрасли отметил, что использование зарубежных SIM-карт вряд ли станет надежным способом обойти блокировку. По его словам, при передаче данных через иностранного оператора ограничения могут быть слабее, однако технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) способны фильтровать и такой трафик. Эксперты, опрошенные «Осторожно Media», предполагают, что возможные обходные пути будут напоминать методы преодоления китайского «Файрвола», но многое зависит от конкретной реализации блокировки.

По информации «Осторожно Media», идея ограничить звонки в иностранных мессенджерах исходит от крупнейших российских операторов связи. Компании ссылаются на несколько причин: рост расходов на поддержание инфраструктуры из-за санкций и удорожания оборудования, увеличение объемов мобильного трафика, а также опасения по поводу новой обязанности компенсировать убытки от действий кибермошенников при пропуске подозрительного трафика. 

10 и 11 августа пользователи WhatsApp и Telegram массово жаловались на резкое ухудшение качества звонков в обоих мессенджерах. В проекте «На связи» сочли, что эти проблемы вряд ли случайны: сбой совпал с предложениями операторов ограничить звонки. Источник «Коммерсанта» на телеком-рынке подтвердил, что сложности с вызовами в мессенджерах фиксировались на сетях всех операторов и могли быть связаны с выборочной блокировкой. По его словам, технические испытания механизма начались еще 1 августа. 

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

