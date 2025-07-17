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В России призвали ввести налог на блюда «враждебных» стран

© Deutsche Welle 17 июля, 2025 10:47

Мир

Рестораны с блюдами стран, ценности которых не совпадают с российскими, нужно "дискредитировать", заявил председатель "Коммунистов России".

Партия "Коммунисты России" намерена предложить премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ввести налог для заведений общепита, в которых предлагаются блюда кухни из "враждебных" России стран. Об этом заявил в интервью изданию "Абзац", опубликованном в среду, 16 июля, председатель партии Сергей Малинкович.

"Неправильно продвигать кухню тех стран, которые враждебно относятся к России. Эти страны ведь не помогают развиваться ресторанам русской кухни, да их и практически нет у них", - полагает Малинкович.

По его словам, первыми следует "дискредитировать" рестораны с итальянскими, французскими, южнокорейскими, японскими, испанскими и немецкими блюдами. "Франция, ФРГ, Италия, например, активно выступают против нас. Япония давно хочет заполучить наши территории. Поэтому для блюд этих стран должен быть дополнительный налог в 12 процентов. В отношении остальных пока можно начать с 10 процентов", - считает политик. СМИ полагают, что это, к примеру, коснется заведений с суши и пиццей

Кроме того, Малинкович призывает обратить внимание на заведения с кухней Турции и Азербайджана, с которыми у РФ в последние месяцы обострились отношения. А вот кухню стран-"друзей" России он рекомендует "не трогать". К таким государствам глава "Коммунистов России" относит Беларусь, страны Латинской Америки, Вьетнам, Узбекистан, Северную Корею, а также арабские страны.

В списке стран, которые Москва считает недружественными, в настоящее время числятся 49 государств. Среди них, в частности, - страны Евросоза, за исключением Словакии и Венгрии, а также США, Япония, Великобритания, Австралия, Украина, Швейцария и Черногория.

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