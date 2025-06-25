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В России из-за природных пожаров загорелся склад с боеприпасами (ВИДЕО)

Редакция PRESS 25 июня, 2025 17:10

Мир

На бывшей базе хранения боеприпасов произошло возгорание травы, от чего началась детонация неразминированных боеприпасов в поле, пишет телеграм-канал ASTRA со ссылкой на издание «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Забайкальскому краю. Как указывает издание, речь идет о воинской части в Большой Туре Карымского района, где в 2014 году уже был масштабный пожар с детонацией боеприпасов — тогда погибли 11 человек.

«На месте работает военизированная пожарная команда, применяется инженерная техника по опашке очага пожара. Всего привлечено 25 человек 8 единиц техники, из них от МЧС 9 человек 3 единицы техники», — сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

Глава округа Алексей Сидельников рассказал, что на охраняемой территории части начался пожар. По его словам, сейчас площадь возгорания небольшая, но подробностей военные не сообщают.

«Чита.Ру» пишет, что на отвороте к военным складам стоят машины МЧС, Минобороны, полиция и ГИБДД, но дорога не перекрыта.

Местные жители сообщили корреспонденту издания, что слышали взрывы с 14:00 по местному времени.

На месте развернут штаб по тушению, задействован пожарный поезд.

В комментарии «Чите.Ру» депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил, что территория, где случилось возгорание, огорожена: «Там сейчас военные всё отцепили. Никаких пожарных машин туда никто не пустит, коль взрывы идут. Сейчас МЧС поднимает Ил-76 и Бе-200 и будут сбросами воды с воздуха этот пожар локализовать», — сказал Гурулев.

Огонь до сих пор не потушен, очевидцы публикуют вечерние фото зарева над местом пожара в Большой Туре.

ФОТО из телеграм

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