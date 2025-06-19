В Ропажском крае назревает переворот? В самоуправлении может произойти смена власти

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель Объединенного списка Тереза Лукса, о создании коалиции договорились Объединенный список, имеющий четыре депутатских мандата, партии "Новое Единство" и "Прогрессивные" с тремя мандатами, партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ) с двумя и Союз зеленых и крестьян (СЗК), у которого один депутатский мандат.

Таким образом, у новой коалиции может быть десять из 19 голосов в думе.

Лукса отметила, что избиратели проголосовали за перемены, подтвердив стремление общества к новому направлению и ответственному управлению.

По ее словам, цель новой коалиции - обеспечить прозрачное, добросовестное и направленное на развитие управление, в котором приоритет отдается потребностям жителей, сотрудничеству с советами жителей, развитию инфраструктуры, образованию, стимулированию предпринимательской деятельности и полезным для общества проектам.

Все политические силы готовы работать сплоченно, в единой команде, добавила Лукса.

В ближайшее время будет утвержден план работы новой коалиции и делегированы сферы ответственности каждой стороны.

В свою очередь, Паулане заявила агентству ЛЕТА, что на переговорах о создании коалиции она предлагала другим политическим силам различные варианты сотрудничества. Она подчеркнула, что не держится за должность и предложила другим политикам занять пост мэра, а сама готова работать в качестве заместителя председателя думы в стабильной коалиции.

Но и это предложение не было принято, и депутаты "Для развития Латвии"/Национального объединения остались в оппозиции.

Паулане добавила: ей больше всего жаль, что "население будет взволновано и будут расти разногласия между районами края".

"Был создан сильный край, начаты крупные проекты, на счетах самоуправления 14 млн евро. Наработки хорошие. Пусть у новой коалиции получится", - сказала Паулане.

Политик пообещала, что возглавляемая ею политическая сила будет сильной, но справедливой оппозицией.

Как сообщалось, за список "Для развития Латвии"/Национального объединения проголосовали 34,92% избирателей, что дает списку семь депутатских мест в думе.

За Объединенный список проголосовали 17,57% избирателей, что дает этому списку четыре депутатских места, а за общий список "Нового Единства" и "Прогрессивных" проголосовали 15,57% избирателей, что дает этому списку три места в думе.

ЛПМ, заручившаяся поддержкой 11,89% избирателей, получила два мандата в думе. Столько же мандатов у совместного списка партии "Суверенная власть" и объединения "Младолатыши", за который проголосовали 8,38% избирателей.

При этом поддержку 7% избирателей и одно место в Ропажской краевой думе получил СЗК.