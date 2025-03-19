В Рижском порту — первый в Балтии ледокол-гибрид

Ледокол оборудован инфракрасной камерой, которая позволяет видеть в любых условиях, а также мощным краном, рассчитанным на грузы весом более 15 тонн. Но главная особенность судна — оно гибридное: «Лаура» может идти как на дизельном топливе, так и на электричестве. Это первый и единственный гибридный ледокол в Балтии.

«Там батареи стоят, которые дают электричество, чтобы работало судно, чтобы идти вперёд где-то час или даже больше. Мы можем идти без каких-либо двигателей, то есть когда работают только электромоторы и батареи», — пояснил старший механик Евгений Григорьев.

Он отмечает, что судно на аккумуляторах двигается очень тихо.

«То есть вы даже не услышите ничего нигде», — заверил механик.

Место капитана — как будто на каком-то космическом корабле: вокруг много экранов и разные кнопочки.

Владелец «Лауры» — компания LVR flote, принадлежащая управлению Рижского порта. Здесь уверены, что без дела ледокол не останется.

«Это могут быть гидрографические услуги, услуги по выравниванию грунта, услуги по снабжению для военных нужд, поскольку его корпус предназначен для этого, может быть обслуживание навигационных знаков. Это лишь некоторые из услуг, с которыми мы в основном имеем дело. Конечно, если в Латвии появятся, например, ветряные парки, то он [по техническим характеристикам] предназначен и для их обслуживания», — заявил член правления компании Каспар Озолиньш.

А первая миссия у «Лауры» уже запланирована, говорит капитан.

«Это обслуживание навигационных буёв в порту Рига, в Рижском заливе, в Вентспилсе, в Лиепае. Возможно, будут какие-то спасательные операции», — сообщил В. Рыжаков.

Стоимость судна составила 10,5 миллионов евро. Половину суммы покрыли из программы военной мобильности, вторую софинансировал Евросоюз.