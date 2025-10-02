В Рижском аэропорту задержан иностранец с поддельным документом

При проведении иммиграционного контроля в пограничном пункте международного аэропорта "Рига" был выявлен гражданин Сомали, который предъявил пограничникам поддельную идентификационную карту гражданина Ирландии. По факту использования поддельного документа и сокрытия своей личности возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки в погранпунктах было отказано во въезде в Латвию 15 иностранцам, а на "зеленой" границе с Беларусью предотвращены 73 попытки незаконного проникновения в Латвию и, соответственно, в Европейский союз.

В целом за этот год пресечено уже 10 313 попыток незаконного пересечения границы, а по соображениям гуманности в Латвии приняты 25 человек.

В связи с продолжающимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси правительство продлило режим усиленного контроля на латвийско-белорусской границе до 31 декабря этого года.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться на территории Латвии.

