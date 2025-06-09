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В Рижской думе сменится примерно две трети депутатов; каковы предварительные данные?

© LETA 9 июня, 2025 09:45

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Согласно предварительным данным Центризбиркома, в Рижскую думу проходят примерно 40 новых депутатов, так что состав ее сменится на две трети.

Наибольшие перемены связаны с приходом в думу партии "Латвия на первом месте" и уходом "Согласия".

До этого партия Айнарса Шлесерса в Рижской думе представлена не была, а теперь она получила 13 депутатских мандатов. В свою очередь, "Согласие", нынешняя фракция которого включает 11 депутатов, в думу не прошло, так что все эти депутаты лишатся должностей.

Из "Латвии на первом месте" в думу прошли лидер списка Айнарс Шлесерс, его сын Эдвард, Каспарс Криштопанс, рекламщик Эрик Стендзениекс, блогер Майя Арманева, Владислав Барташевич и бывшие политики "Согласия" Андрей Клементьев и Сергей Долгополов, а также Евгения Шафранек, Роберт Жемайтис, Андрис Озолс, Денис Клюкин и Эдуард Зивтиньш.

От списка "Прогрессивных" избраны четыре новых депутата, среди которых - Майрита Лусе, которая ранее уже была депутатом столичной думы, но сейчас работает в Сейме. Из этого списка прошли Виестурс Клейнбергс, Мартиньш Коссович, Алия Турлая, Марта Котелло, Юстине Пантелеева, Айя Мелле и Мартиньш Эньгелис.

Нацобъединение в новую думу введет пятерых новых депутатов, в частности, экс-депутата Сейма Элину Трейю, дерусификатора Лиану Лангу, автора сайта Nemelo.lv Ансиса Пуполса. Кроме того, от этой политической силы в Рижскую думу прошли лидер списка Эдвард Ратниекс, Эйнарс Цилинскис, Гиртс Лапиньш, Дайнис Лоцис, Лаурис Эренпрейс, Ритварс Янсонс, Каспарс Спунде.

От "Нового единства" в думу избраны парламентский секретарь Минюста Лаума Паэглькална, учредительница общества Delna и депутат 13-го Сейма Инесе Войка, но при этом придется лишиться мандата главе комитета сообщения и нынешний глава думской фракции "Нового единства" Олафу Пулксу. Кроме них, от "Нового единства" прошли в думу мэр Риги Вилнис Кирсис, его заместитель Линда Озола, Давис Сталтс, Инесе Андерсоне, Дзинтра Гека-Васка, Эдгар Икстенс и Лайма Гейкина.

От общего списка "Суверенной власти" и "Младолатышей" в думу придут семь новых депутатов, среди которых будут лидеры списка Юлия Степаненко и Рудольф Бреманис, а также Любовь Швецова, Юлия Сохина, Вячеслав Степаненко, Инна Дьери, Игорь Соломатин и Артур Клебахс.

Поскольку в Рижскую думу прошла партия "Стабильности!", то депутатские должности могут занять лидер ее списка Алексей Росликов и бывший боксер  Майрис Бриедис. Избраны в думу также и Яков Плинер, Валерий Петров и Николай Кабанов.

От Объединенного списка, кроме его лидеров Мариса Спринджукса и Эдгара Бергхольца в думу попадает опытный депутат Ромуальдас Ражукас и экс-депутат Сейма, бывший руководитель Службы неотложной медицинской помощи Мартиньш Шицс.

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