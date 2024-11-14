Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 14. Ноября Завтра: Fricis, Vikentijs

В Риге закрылись фонтаны и краны с питьевой водой. До весны

© LETA 14 ноября, 2024 09:31

Для настроения 0 комментариев

Фото LETA.

С наступлением холодов в Риге прекратили работу 13 фонтанов, находящихся в ведении самоуправления, а также более 30 установленных в столице пунктов бесплатного розлива питьевой воды, или так называемых бесплатных кранов, сообщили в пресс-центре Рижской думы.

В следующем году планируется восстановить работу уже существующих фонтанов и кранов и начать работы по установке новых кранов в различных микрорайонах.

В отличие от предыдущих лет, большую часть отдельно стоящих кранов зимой не будут демонтировать, а лишь перекроют подачу воды и упакуют их в специальные чехлы во избежание возможных повреждений при демонтаже и перемещении.

В следующем году планируется создать около десяти новых бесплатных кранов, места их установки будут выбраны по согласованию с районами.

В этом году компания «Rīgas meži» открыла сезон фонтанов раньше, чем в другие годы – первый фонтан на городском канале включили уже 10 апреля. После этого были запущены и другие фонтаны. 

Мелкий ремонт фонтанов проводится регулярно в течение сезона, что обеспечивает их эстетическое и визуальное вписывание в городской пейзаж, а также дарит жителям столь приятное освежение в жаркие летние дни. В течение сезона также были проведены значительные улучшения и ремонт фонтанов. Например, в каскаде Бастейкалнса, в фонтане возле Дома Конгресса, в фонтане «Лягушки», а в фонтане «Нимфа» на Оперной площади детали обработаны и сохранены от разрушения доломитовые камни.

В ведении Рижского самоуправления находится 13 фонтанов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

The Times: Украина может создать простейшую атомную бомбу

Мир 15:48

Мир 0 комментариев

МИД Украины опровергает сообщение The Times о планах Киева создать атомную бомбу с использованием плутония из отработанного топлива в реакторах АЭС, пишет Deutsche Welle.

МИД Украины опровергает сообщение The Times о планах Киева создать атомную бомбу с использованием плутония из отработанного топлива в реакторах АЭС, пишет Deutsche Welle.

Читать
Загрузка

Из-под кнута и ежеминутных окриков Кирсиса: памятник Барклаю наконец перевезут в Юрмалу

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

В Риге в ночь на 31 октября в обстановке строгой секретности был демонтирован памятник полководцу Михаилу Барклаю де Толли в парке Эспланада. По условиям договора дарения власти Риги не могут уничтожить или передавать памятник, а обязаны вернуть его за свой счет бизнесмену Евгению Гомбергу, по инициативе которого он был установлен.

В Риге в ночь на 31 октября в обстановке строгой секретности был демонтирован памятник полководцу Михаилу Барклаю де Толли в парке Эспланада. По условиям договора дарения власти Риги не могут уничтожить или передавать памятник, а обязаны вернуть его за свой счет бизнесмену Евгению Гомбергу, по инициативе которого он был установлен.

Читать

«У них и так ничего нет»: омбудсмен об урезании помощи беднякам

Мнения 15:25

Мнения 0 комментариев

Экономить на беднейших слоях населения непозволительно, подчеркнул юрист Юрис Янсонс в интервью программе TV3 "900 секунд".

Экономить на беднейших слоях населения непозволительно, подчеркнул юрист Юрис Янсонс в интервью программе TV3 "900 секунд".

Читать

Неужели в Латвии самый дорогой белый хлеб в мире? Результаты сравнения цен

Важно 15:22

Важно 0 комментариев

На портале la.lv появилась новая серия исследований, на этот раз посвященная сравнению латвийских цен с мировыми. И первым объектом анализа стала стоимость белого хлеба.

На портале la.lv появилась новая серия исследований, на этот раз посвященная сравнению латвийских цен с мировыми. И первым объектом анализа стала стоимость белого хлеба.

Читать

Осторожно, лед на дорогах! В ночь на пятницу ударят морозы

Важно 15:21

Важно 0 комментариев

Вечером в четверг и в ночь на пятницу местами в Латвии обледенеют автомобильные дороги, наибольший риск будет в восточной части страны, прогнозируют синоптики.

Вечером в четверг и в ночь на пятницу местами в Латвии обледенеют автомобильные дороги, наибольший риск будет в восточной части страны, прогнозируют синоптики.

Читать

Если новые поезда в мороз встанут, запустим старые: в Pasažieru vilciens нашли выход

Новости Латвии 15:14

Новости Латвии 0 комментариев

Для обеспечения непрерывности пассажирских перевозок укомплектован резерв из 13 старых электропоездов, сообщил в четверг журналистам председатель правления АО "Pasažieru vilciens" (PV) Райтис Нешпорс.

Для обеспечения непрерывности пассажирских перевозок укомплектован резерв из 13 старых электропоездов, сообщил в четверг журналистам председатель правления АО "Pasažieru vilciens" (PV) Райтис Нешпорс.

Читать

Это не мы, это он сам: в Бауске инвалида поселили в аварийный дом?

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

В Бауске инвалиду выдали муниципальное жилье, в котором было бы непросто жить даже совершенно здоровому человеку, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

В Бауске инвалиду выдали муниципальное жилье, в котором было бы непросто жить даже совершенно здоровому человеку, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать