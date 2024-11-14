В Риге закрылись фонтаны и краны с питьевой водой. До весны

В следующем году планируется восстановить работу уже существующих фонтанов и кранов и начать работы по установке новых кранов в различных микрорайонах.

В отличие от предыдущих лет, большую часть отдельно стоящих кранов зимой не будут демонтировать, а лишь перекроют подачу воды и упакуют их в специальные чехлы во избежание возможных повреждений при демонтаже и перемещении.

В следующем году планируется создать около десяти новых бесплатных кранов, места их установки будут выбраны по согласованию с районами.

В этом году компания «Rīgas meži» открыла сезон фонтанов раньше, чем в другие годы – первый фонтан на городском канале включили уже 10 апреля. После этого были запущены и другие фонтаны.

Мелкий ремонт фонтанов проводится регулярно в течение сезона, что обеспечивает их эстетическое и визуальное вписывание в городской пейзаж, а также дарит жителям столь приятное освежение в жаркие летние дни. В течение сезона также были проведены значительные улучшения и ремонт фонтанов. Например, в каскаде Бастейкалнса, в фонтане возле Дома Конгресса, в фонтане «Лягушки», а в фонтане «Нимфа» на Оперной площади детали обработаны и сохранены от разрушения доломитовые камни.

В ведении Рижского самоуправления находится 13 фонтанов.