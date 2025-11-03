В Риге выступит популярный певец Вася Обломов

Артист выступит со своей свежей программой, где представит зрителям новый альбом, а также исполнит свои лучшие работы.

Вася тал одним из немногих российских музыкантов, выступавших еще начиная с 2012 года на крупнейших протестных митингах в Москве и открыто критиковавший власти. В 2022 году все концерты Василия Обломова на территории России были запрещены.

Вася Обломов стал известным в 2010 году благодаря сатирическому музыкальному клипу "Еду в Магадан". Обломов - один из первых независимых артистов, который прославился благодаря интернету, в обход радио и телевидению. Живой зрительский интерес сам в итоге заставил традиционные СМИ обратить внимание на артиста.

За 15 лет существования на сцене, музыкант получил большое количество всевозможных наград, выступал на всех возможных телеканалах, крупнейших фестивалях, писал музыку и песни для кинофильмов, выпустил 6 полноценных альбомов, каждый из которых занимал первые строчки по прослушиваниям на цифровых платформах, написал множество сатирических песен по информационным поводам.

Артист выступит в Риге в рамках своего концертного тура по Европе. Билеты доступны на платформе Eventsnordics.com.