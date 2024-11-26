В Риге выступит белорусский певец Тима Белорусских

Тима Белорусских – молодой музыкант из Минска. Серьезно музыкой Тима стал заниматься в конце 2017 года. Тогда он вместе с друзьями организовали собственное музыкальное объединение и начали работать на студии.Первый небольшой пробный альбом из пяти песен Тима выпустил в январе 2018 года. Особый успех Тиме Белорусских принес трек «Мокрые кроссы», который попал в Топ-5 Apple Music.

Популярность Тима стал набирать весной 2018 года уже за пределами Беларуси после ряда успешных концертов за границей. Осенью выходят новые успешные песни «Искры», «Незабудка» и «Девочка». За песню «Мокрые кроссы» он получил награду в номинации «Хит года». Затем вышла песня «Незабудка», тоже ставшая хитом. Сегодня клипы молодого певца набрали более 100 миллионов просмотров на YouTube.

В данный момент Тима Белорусских работает над новым альбомом, релиз которого запланирован на начало следующего года. В Риге музыкант исполнит свои лучшие работы, а также представит вниманию зрителей абсолютно новый материал. Билеты на мероприятие доступны во всек кассах «Biļešu Serviss».