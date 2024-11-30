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В Риге в субботу зажигают главные рождественские елки столицы

© LETA 30 ноября, 2024 09:25

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Об этом агентству LETA сообщил отдел внешней коммуникации Рижской думы.

Мероприятие состоится в 17:00 на Ратушной площади. Ведущий - иллюзионист Том Фелкер. Создавать праздничное настроение будут певица Иева Сутугова, певец Юстс, музыкант и певец Дагнис Розиньш. Выступят также женский вокальный ансамбль "Фортуна" и детский вокальный ансамбль Knīpas un Knauķi.

Музыкальное сопровождение обеспечивает группа под руководством Улдиса Тиммы.

На Домской площади будет идти прямая трансляция с Ратушной площади - будет проводиться телемост, в ходе которого одновременно загорятся елки на обеих площадях и состоится открытие традиционного рождественского базарчика.

С речью перед участниками мероприятия выступит мэр Риги Вилнис Кирсис.

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