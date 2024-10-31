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В Риге снесли памятник Барклаю. Ночью. С постаментом

© LETA 31 октября, 2024 08:06

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LETA

Прошедшей ночью на Эспланаде была демонтирована статуя русского полководца Михаила Барклая де Толли, сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис.

С Эспланады убран и постамент, на котором был установлен памятник.

Рижская дума одобрила демонтаж и перенос с Эспланады статуи Барклая де Толли 16 октября.

Памятник был установлен на Эспланаде в 1913 году, а в 1915 году его демонтировали, оставив только постамент. В 2002 году по инициативе предпринимателя Евгения Гомберга на нем была установлена копия статуи.

Управление национального культурного наследия не возражало против переноса памятника, так как он не является охраняемым государством памятником культуры. В то же время он имеет культурную и историческую ценность, поэтому уничтожение постамента недопустимо.

Статую после демонтажа планируется вернуть Гомбергу.

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