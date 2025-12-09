В Риге симфонический оркестр исполнит музыку из фильмов про Гарри Поттера

Самые популярные музыкальные мотивы из фильмов о Гарри Поттере, номинированные на «Оскар», снова позволят Вам погрузиться в приключения самого известного ученика школы Хогвартс и его друзей, а также непрекращающийся битву с неумолимым противником - злым колдуном лордом Волан-де-Мортом.

Фильмы о Гарри Поттере по мотивам романов британской писательницы Джоан Кэтлин Роулинг - одни из самых востребованных в истории кино. Сериал из восьми фильмов занимает 3-е место в мире с общим доходом почти 8 миллиардов долларов.

Несомненно, важную роль в этом успехе сыграла музыка, созданная оскароносными композиторами Джоном Уильямсом и Александром Деспла, а также суперталантливыми Патриком Дойлом и Николасом Хупером.

Джон Уильямс написал музыку к первым трем фильмам о Поттере. Например, знаменитую «Тему Хедвиги», классический мотив Хогвартс в исполнении детского хора о двойных неприятностях или веселый «Вальс тетушки Марджи».

Гимн Хогвартс Патрика Дойла из четвертого фильма о Гарри Поттере перенесет зрителей в таинственный и мрачный мир Турнира Трёх Волшебников. Николас Хупер написал «Прощание с Дамблдором» к пятому и шестому фильму о Гарри Поттере. Александр Деспла написал музыку для двух последних фильмов, создав грандиозный и запоминающийся финал.

Шоу «Hogwarts Symphony» пройдет пройдет в рамках концертного тура по странам Балтии. Билеты доступны в кассе Ticketbest.