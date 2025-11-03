В Риге симфонический оркестр исполнит музыку Ханса Циммера

Ханс Циммер - немецкий кинокомпозитор, который нашел свою популярность после выхода культового фильма «Человек дождя».

— Сочиняя музыку к «Человеку дождя», я все время думал: не пытайся заглушить героев. Не лезь на первый план. Реймонд, главный герой, действительно не понимает, где он находится. Он видит свет не так, как мы... Почему бы не сотворить "музыку света» для света, который существует только в его голове? - вспоминает Ханс.

Эта робота стала настоящим прорывом в его карьере - Циммер был удостоен номинации на премию «Оскар». Лучшие режиссёры Голливуда выстраивались в очередь, чтобы работать с ним. И Ханс отдавался роботе полностью, часто сочиняя музыкальные темы для двух-трёх картин одновременно.

Его музыка так поразила студию «Дисней», что они заказали Циммеру композицию для мультфильма «Король-лев». Музыкальная тема мультфильма принесла композитору три наипрестижнейшие награды - «Оскар», «Золотий глобус» и «Гремми». И далее Циммер продолжал получать многочисленные награды, став поистине лучшим из лучших в Голливуде. Редкая церемония "Оскар" обходится без номинанта Циммера.

Оркестр исполнит музыку из таких фильмов, как «Spider man 2», «The Dark Knight», «Шерлок Холмс», «Железный человек», «Гладиатор», «Король Лев», «Черный рыцарь», «Пираты Каррибского моря», «Миссия невыполнима» и многих других. На концерте в Риге музыканты представят шоу-программу, где при помощи симфонического оркестра, хора и солистов, в сочетании с лучшими композициями Ханса Циммера создадут атмосферу летнего вечера с любимыми фильмами.

На концерте в Риге оркестр «Lords Of The Sound» выступит в рамках концертного тура по Европе. Билеты на концерт доступны во всех кассах «Biļešu Serviss».