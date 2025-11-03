Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Риге симфонический оркестр исполнит музыку Ханса Циммера

3 ноября, 2025

История и культура 0 комментариев

18 ноября на сцене Арены «Xiaomi» украинский симфонический оркестр «Lords Of The Sound» выступит с программой «The Music of Hans Zimmer», сообщает портал balticevents.info.

Ханс Циммер - немецкий кинокомпозитор, который нашел свою популярность после выхода культового фильма «Человек дождя».

— Сочиняя музыку к «Человеку дождя», я все время думал: не пытайся заглушить героев. Не лезь на первый план. Реймонд, главный герой, действительно не понимает, где он находится. Он видит свет не так, как мы... Почему бы не сотворить "музыку света» для света, который существует только в его голове? - вспоминает Ханс.

Эта робота стала настоящим прорывом в его карьере - Циммер был удостоен номинации на премию «Оскар». Лучшие режиссёры Голливуда выстраивались в очередь, чтобы работать с ним. И Ханс отдавался роботе полностью, часто сочиняя музыкальные темы для двух-трёх картин одновременно.

Его музыка так поразила студию «Дисней», что они заказали Циммеру композицию для мультфильма «Король-лев». Музыкальная тема мультфильма принесла композитору три наипрестижнейшие награды - «Оскар», «Золотий глобус» и «Гремми». И далее Циммер продолжал получать многочисленные награды, став поистине лучшим из лучших в Голливуде. Редкая церемония "Оскар" обходится без номинанта Циммера.

Оркестр исполнит музыку из таких фильмов, как «Spider man 2», «The Dark Knight», «Шерлок Холмс», «Железный человек», «Гладиатор», «Король Лев», «Черный рыцарь», «Пираты Каррибского моря», «Миссия невыполнима» и многих других. На концерте в Риге музыканты представят шоу-программу, где при помощи симфонического оркестра, хора и солистов, в сочетании с лучшими композициями Ханса Циммера создадут атмосферу летнего вечера с любимыми фильмами.

На концерте в Риге оркестр «Lords Of The Sound» выступит в рамках концертного тура по Европе. Билеты на концерт доступны во всех кассах «Biļešu Serviss».

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

