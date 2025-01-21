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В Риге отремонтируют 46 улиц: кому повезёт в этом году?

Редакция PRESS 21 января, 2025 09:18

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В этом году Рига продолжит масштабную реконструкцию улиц, начатую в прошлом году - планируется, что в этом сезоне восстановление асфальтового покрытия улиц пройдет на 46 улицах или их участках, на это выделено 32 миллиона евро, сообщается на сайте Рижской думы.

Где ж пройдут ремонтные работы? На улице Фирса Садовникова (от ул. Лачплеша до ул. Католю), на улицах Цесвайнес, Виеталвас и Сеску, на участке от ул. Пиедруяс до ул. Дарзциема,  так же отремонтируют ул. Лиелирбес от ул. Вентспилс до ул. Каугуру, участок ул. Клейсту от ул. Мартиня Пеникя до ул. Лиела, проспект Вецакю на участке от ул. Эммас до ул. Палеяс, ул. Балдонес на участке от ул. Слокас до ул. Грегора, ул. Гранита от ул. Крустпилс до ул. Дзиркалю и от ул. Дзиркалю до границы с городом, участок ул. Роберта Фелдманя от ул. Эзермалас до ул. Бригес, на ул. Карля Ватсона, ул. Клайпедас, ул. Порука, ул. Глика, ул. Стокхолмас и др.

Планируется, что почти на всех улицах будут отремонтированы и прилегающие тротуары, а также обновлена ​​проезжая часть.

Так же в настоящее время изучаются возможности по ремонту более 70 гравийных улиц - оценены технические возможности выполнения двойной обработки поверхности на этих улицах и сознательно запланированные инженерные работы на этих уличных сетях. Муниципальный бюджет на эти цели требует 3 миллиона евро, и если это финансирование будет предоставлено, то работы можно будет провести на 70-80 гравийных улицах или их участках в Биерини, Дарзини, Бебербеки, Югле, Берги, Яунциемсе и других местах.

Уже сообщалось, что в прошлом году реставрация уличного покрытия была проведена на 32 улицах с асфальтовым покрытием и на 86 улицах с гравийным покрытием. Восстановленная площадь на гравийных улицах достигла 90 тысяч квадратных метров, а на асфальтированных - 630 тысяч квадратных метров.

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