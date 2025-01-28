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В Риге обещают ввести «единый билет»: стоимость проезда в общественном транспорте резко вырастет

Редакция PRESS 28 января, 2025 16:14

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Во вторник, 28 января, правительство рассмотрело информационный отчет, подготовленный Министерством сообщения о реализации пилотного проекта внедрения единого билета в общественном транспорте AS «Pasažieru vilciens» и RP SIA «Rīgas satiksme», что бы предоставить жителям столицы возможность пользоваться общественным транспортом по единому билету на маршрутах рижских городских автобусов, троллейбусов и трамваев, а также региональных поездов в зоне А.

«Введение единой системы оплаты проезда на общественном транспорте является одним из факторов, оказывающих существенное влияние на рост популярности общественного транспорта. С помощью единой билетной системы будет обеспечена продажа билетов на поездки на поезде и в автобусе с возможностью пересадки на другой автобус или поезд», — обосновывает приоритеты единого билета министр Каспарс Бришкенс.

В рамках пилотного проекта будет создан новый продукт «Единый билет», который будет представлять собой комбинацию билета на поезд и билета на поезд «Rīgas satiksme». Это означает, что пассажир одновременно приобретает разовый билет на поездку по региональным железнодорожным маршрутам в Зоне А и по маршрутам, обслуживаемым Rīgas satiksme. Пассажиры смогут воспользоваться билетами в течение ограниченного времени с момента регистрации в поездах или транспортных средствах «Rīgas satiksme». Порядок проверки не имеет значения.

Ожидается, что цена билета составит 2,00 евро, а продажа билетов будет осуществляться через приложение «Pasažieru vilciens», а также ее может предложить любой другой торговец по соглашению с «Pasažieru vilciens», например, SIA «Mobilly», bezrindas.lv и другие. Предположительная дата введения единого билета — 1 июня 2025 года.

Необходимое финансирование для реализации пилотного проекта в размере 47 000 евро было изыскано в рамках средств государственного бюджета Министерства сообщения, путем перераспределения ассигнований в 2025 году из бюджетной программы «Отраслевое управление и планирование политики» в бюджетную подпрограмму «Субсидия на покрытие убытков субъектов общественного транспорта».

Пилотный проект единого билета является одним из шагов на пути к достижению политической цели «Единый тариф – Единый билет – Единое расписание», поставленной в рамках реформы транспортной системы Рижской агломерации. В то же время пилотный проект направлен на определение реального спроса пассажиров на единый билет на региональных железнодорожных маршрутах и ​​маршрутах общественного транспорта в городе Риге.

Также в  задачу входит внедрение единой системы продажи билетов на общественный транспорт для региональных автобусных перевозок, а также интеграция с системой продажи билетов на поезда. Единая система продажи билетов на проезд и в общественном транспорте упростит вопросы организации продажи билетов, а также контроля за расходованием средств государственного бюджета.

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