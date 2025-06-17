В Риге начнется приём заявлений на поступление в 10-е классы

В самоуправлении напоминают, что перед подачей заявления важно выбрать конкретную школу, направление образовательной программы и ознакомиться с условиями приёма, установленными этой школой.

Информация о направлениях учебных программ и правилах приёма опубликована на сайтах самих школ, а также собрана на портале Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

Подать заявление на участие в конкурсе можно будет в электронной системе до 10:00 30 июня. Время подачи заявления не влияет на конкурсный отбор.

Заявление может подать законный представитель ученика или сам абитуриент, если он уже достиг совершеннолетия.

Для входа в систему необходимы средства электронной идентификации: eID-карта, электронная подпись, Smart-ID или eParaksts mobile.

Если по каким-либо причинам невозможно подать заявление онлайн, это можно будет сделать лично в выбранном учебном заведении в те же даты.

Ученик может подать заявления на несколько программ среднего образования в разных школах. Каждое заявление нужно будет оформлять отдельно, указав конкретное учебное заведение и направление.

Приём в 10-е классы будет проводиться на конкурсной основе.

Основным критерием отбора будет оценка в соответствующем учебном предмете, указанная в свидетельстве об основном образовании. Если централизованные экзамены не сдавались, школа использует итоговую оценку по предмету, указанную в другом официальном документе об окончании основной школы, пересчитав её в процентном выражении.

Для приёма могут быть установлены и дополнительные критерии, с которыми можно ознакомиться на сайтах конкретных школ.

Результаты конкурса будут опубликованы на сайтах школ в виде списков всех претендентов, подавших заявления.

После публикации списка у родителей, чьи дети получили приглашение, будет три рабочих дня на то, чтобы подтвердить или отклонить предложение о зачислении. В случае отсутствия ответа в установленный срок кандидат будет исключён из списка, а его место передано следующему в очереди претенденту.