Дамба АБ (на фото) была выбрана в качестве места для мемориала после долгих поисков. Решение о создании памятника было принято Советом по памятникам в 2021 году. Правнучка президента Кристине Чаксте выбор поддерживает: "Это очень хорошее место. Там есть флаг, оттуда открывается вид на Ригу. Он родом из Земгале, поэтому у него нет такого существенного места в Риге, а так он сможет смотреть на Ригу".

Специалист по городскому планированию и социальный антрополог Виестурс Целминьш считает иначе: "Может быть, я что-то упустил - какова связь Чаксте с дамбой АБ? Будь это Кришьянис Валдемарс, тогда ясно, мы во многом стоим на его плечах, но для Чаксте я этого не вижу. Даже если он каким-то образом о дамбе АБ что-то писал в дневнике, почему нам сегодня это необходимо?"

Скептичен и архитектор Андис Силис, который когда-то задумывал построить на дамбе концертный зал, он считает, что красивый памятник уже имеется на кладбище: "Зачем, если один памятник уже есть и к тому же существует традиция - особенно в советское время туда приходили люди и выражали этим свой протест против режима. Зачем дублировать?"

Кристине Чаксте другого мнения: "Кладбище есть кладбище. Это совсем другое дело. На кладбище ты не поведёшь иностранных гостей и так далее. Это наше место [выбранное для памятника] - для всех, куда прийти и зажечь свечу. Но так, чтобы показать, что он был частью истории Латвии, как многие другие, кто появляется в названиях рижских улиц или памятниках, потому что его нет нигде".

От редакции: следует отметить, что правнучка Чаксте не совсем права - улица имени первого президента Латвии в Риге всё же существует, она расположена в Пардаугаве в районе Южного моста.

Могилу Яниса Чаксте на Лесном кладбище самоуправление привело в порядок летом. Памятник работы скульптора Карлиса Янсонса и архитектора Альфреда Биркханса реставраторы почистили, обновили площадку перед ним и дорожное покрытие за 15 тысяч евро. Памятник Янису Чаксте, автор которого - скульптор Арта Думпе, в 2003 году открыли в его родных краях - в Елгаве.

7 лет назад музей первого президента Латвии был открыт в "Аучи", в Озолниекском крае. Этот музей создали потомки Яниса Чаксте, они содержат его на свои средства. Но добраться туда нелегко - транспорт туда не ходит. Поэтому заведующая музеем Инета Фреймане тоже за то, чтобы памятное место было создано в столице: "Я вижу его скорее неформальным. Там может быть сад со скамьями. Может быть, там можно было бы сесть на скамью и прочитать какое-нибудь высказывание Чаксте или нажать кнопку и послушать какие-то важные мысли".

Кристине Чаксте тоже ожидает необычных идей: "Мы, возможно, со стороны семьи не смотрим на то, что там будет дяденька на пьедестале. Думаю, и для его личности это было бы неинтересно. (...) Там могло бы быть такое место, где, глядя на Даугаву и на силуэт Риги, можно было бы немного подумать о тех вещах, которые мы хотим выделить: об ответственности, смелости, свободе, демократии".

Но Виестурс Целминьш другого мнения: "Это колоссальное, совершенно уникальное место. У нас не так много объектов, которые в ЮНЕСКО смогли продержаться так долго. А этот - из них. Мы радуемся своему городскому пейзажу и его силуэту и гордимся ими. Это я понимаю, это оправдывает вложения. Памятник Чаксте вложений не оправдывает.

Это место нужно привести в порядок, но не ради Чаксте - он важный государственный деятель в латвийской истории, со всем уважением, но не за такие средств. Мы почти ни для одного другого государственного деятеля таких средств не вкладывали".

Однако архитектор Андис Силис считает, что 21 миллиона евро не хватит, поскольку планируется ещё и укрепить дамбу: "Я думаю, что это уже невозможно. Это были цены до пандемии. Теперь всё на 15-20 процентов дороже. Сейчас я предполагаю - если хотят как следует привести в порядок эту дамбу, нужно гораздо больше, чем 20 миллионов".

Где брать финансирование, пока тоже непонятно.

Опрос общественного мнения по этому проекту еще не проводился. Если он будет, Силис проголосовал бы против памятника, но за то, чтобы дамбу АБ привели в порядок и вписали в городскую среду.

Впрочем, опыт последнего времени свидетельствует о том, что в Риге идеи памятников не идут дальше конкурса эскизов, если меняется руководство думы. Так, в 2023 году было объявлено, что на площади Театра поставят памятник Аспазии, но идея так и не была реализована. На конкурс эскизов была потрачена примерно та же сумма, о которой идёт речь в связи с будущим мемориалом Яниса Чаксте.