Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 9. Ноября Завтра: Teodors
Доступность

В Риге может появиться памятник Янису Чаксте за 21 миллион евро; нужен ли он столице? (7)

© LTV 2 ноября, 2025 08:14

Важно 7 комментариев

Рижское самоуправление объявило конкурс эскизов для сооружения мемориала в честь первого президента Латвии Яниса Чаксте на дамбе АБ. Предварительная сумма затрат - 21 миллион евро. На данный момент, впрочем, обеспечено лишь 16 тысяч евро на проведение конкурса. Программа ЛТВ Kultūršoks изучила вопрос и опросила экспертов, которые оценивают замысел Рижской думы весьма критически и подчёркивают, что ещё один мемориал столице не нужен, а нужны объекты современного искусства.

Дамба АБ (на фото) была выбрана в качестве места для мемориала после долгих поисков. Решение о создании памятника было принято Советом по памятникам в 2021 году. Правнучка президента Кристине Чаксте выбор поддерживает: "Это очень хорошее место. Там есть флаг, оттуда открывается вид на Ригу. Он родом из Земгале, поэтому у него нет такого существенного места в Риге, а так он сможет смотреть на Ригу".

Специалист по городскому планированию и социальный антрополог Виестурс Целминьш считает иначе: "Может быть, я что-то упустил - какова связь Чаксте с дамбой АБ? Будь это Кришьянис Валдемарс, тогда ясно, мы во многом стоим на его плечах, но для Чаксте я этого не вижу. Даже если он каким-то образом о дамбе АБ что-то писал в дневнике, почему нам сегодня это необходимо?"

Скептичен и архитектор Андис Силис, который когда-то задумывал построить на дамбе концертный зал, он считает, что красивый памятник уже имеется на кладбище: "Зачем, если один памятник уже есть и к тому же существует традиция - особенно в советское время туда приходили люди и выражали этим свой протест против режима. Зачем дублировать?"

Кристине Чаксте другого мнения: "Кладбище есть кладбище. Это совсем другое дело. На кладбище ты не поведёшь иностранных гостей и так далее. Это наше место [выбранное для памятника] - для всех, куда прийти и зажечь свечу. Но так, чтобы показать, что он был частью истории Латвии, как многие другие, кто появляется в названиях рижских улиц или памятниках, потому что его нет нигде".

От редакции: следует отметить, что правнучка Чаксте не совсем права - улица имени первого президента Латвии в Риге всё же существует, она расположена в Пардаугаве в районе Южного моста.

Могилу Яниса Чаксте на Лесном кладбище самоуправление привело в порядок летом. Памятник работы скульптора Карлиса Янсонса и архитектора Альфреда Биркханса реставраторы почистили, обновили площадку перед ним и дорожное покрытие за 15 тысяч евро. Памятник Янису Чаксте, автор которого - скульптор Арта Думпе, в 2003 году открыли в его родных краях - в Елгаве.

7 лет назад музей первого президента Латвии был открыт в "Аучи", в Озолниекском крае. Этот музей создали потомки Яниса Чаксте, они содержат его на свои средства. Но добраться туда нелегко - транспорт туда не ходит. Поэтому заведующая музеем Инета Фреймане тоже за то, чтобы памятное место было создано в столице: "Я вижу его скорее неформальным. Там может быть сад со скамьями. Может быть, там можно было бы сесть на скамью и прочитать какое-нибудь высказывание Чаксте или нажать кнопку и послушать какие-то важные мысли".

Кристине Чаксте тоже ожидает необычных идей: "Мы, возможно, со стороны семьи не смотрим на то, что там будет дяденька на пьедестале. Думаю, и для его личности это было бы неинтересно. (...) Там могло бы быть такое место, где, глядя на Даугаву и на силуэт Риги, можно было бы немного подумать о тех вещах, которые мы хотим выделить: об ответственности, смелости, свободе, демократии".

Но Виестурс Целминьш другого мнения: "Это колоссальное, совершенно уникальное место. У нас не так много объектов, которые в ЮНЕСКО смогли продержаться так долго. А этот - из них. Мы радуемся своему городскому пейзажу и его силуэту и гордимся ими. Это я понимаю, это оправдывает вложения. Памятник Чаксте вложений не оправдывает.

Это место нужно привести в порядок, но не ради Чаксте - он важный государственный деятель в латвийской истории, со всем уважением, но не за такие средств. Мы почти ни для одного другого государственного деятеля таких средств не вкладывали".

Однако архитектор Андис Силис считает, что 21 миллиона евро не хватит, поскольку планируется ещё и укрепить дамбу: "Я думаю, что это уже невозможно. Это были цены до пандемии. Теперь всё на 15-20 процентов дороже. Сейчас я предполагаю - если хотят как следует привести в порядок эту дамбу, нужно гораздо больше, чем 20 миллионов".

Где брать финансирование, пока тоже непонятно. 

Опрос общественного мнения по этому проекту еще не проводился. Если он будет, Силис проголосовал бы против памятника, но за то, чтобы дамбу АБ привели в порядок и вписали в городскую среду.

Впрочем, опыт последнего времени свидетельствует о том, что в Риге идеи памятников не идут дальше конкурса эскизов, если меняется руководство думы. Так, в 2023 году было объявлено, что на площади Театра поставят памятник Аспазии, но идея так и не была реализована. На конкурс эскизов была потрачена примерно та же сумма, о которой идёт речь в связи с будущим мемориалом Яниса Чаксте.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (7)
Комментарии (7)

Главные новости

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
Важно

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
Важно

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
Важно

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 12:05 09.11.2025
Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 36 минут назад
Елгава: с водицей теперь не забалуешь…
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: если не заработали на пенсию – надо знать
Sfera.lv 4 часа назад
Германия: Poseidon для страшных лодок Путина
Sfera.lv 5 часов назад
Кипр: аналог НАТО
Sfera.lv 6 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 22 часа назад
Мягкий ноябрь не сдаёт позиций
Bitnews.lv 2 дня назад
Почему автобусы в Россию всё ещё ходят? НО требует ответа
Bitnews.lv 2 дня назад

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС (7)

Важно 10:55

Важно 7 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Читать
Загрузка

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом (7)

Важно 10:49

Важно 7 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Читать

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (7)

Важно 10:26

Важно 7 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (7)

Важно 09:38

Важно 7 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (7)

Важно 09:11

Важно 7 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (7)

Важно 08:43

Важно 7 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (7)

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 7 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать