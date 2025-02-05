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В Риге хотят запретить азартные игры почти на всей территории: но подгадали принятие закона под новый созыв

Редакция PRESS 5 февраля, 2025 14:34

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Согласно недавно разработанному законопроекту Рижской думы, в столице планируется запретить азартные игры практически на всей территории города.

Муниципалитет разработал новые обязательные правила, которые определят территории, на которых организация азартных игр будет запрещена. Как заявил сегодня на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис (Новое единство), главная цель обязательных правил — сделать Ригу свободной от азартных игр.

Места организации азартных игр будет запрещено размещать в муниципальных объектах недвижимости, центрах микрорайонов, памятниках культуры и на их территориях, в защитных зонах, а также на территориях с охраняемой застройкой, определенных территориальной планировкой Риги.

Планируется ввести запрет на организацию азартных игр на территориях возле образовательных учреждений, на расстоянии до 300 метров от них, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах и ​​пассажирских портах, а также на расстоянии до 500 метров от них, до 300 метров от остановок общественного транспорта, а также на территориях частных жилых домов, малоэтажных и многоэтажных жилых домов и на расстоянии до 300 метров от границ указанных зон.

Учитывая планируемые ограничения, организация азартных игр возможна только на отдельных небольших территориях, например, в Дрейлини, Мукупурва, вблизи аэропорта и других производственных территорий.

Как сообщил Кирсис, новые правила планируется принять в марте. Однако решения о закрытии конкретных игорных залов, скорее всего, придется принимать следующему созыву Рижской думы.

Кирсис сообщил, что новые обязательные правила планируется принять в марте, но решения о закрытии конкретных заведений азартных игр, скорее всего, придется принимать уже новой думе.

Руководитель ООО "Olympic Casino Latvia" Юрис Целмарс, комментируя планируемые изменения, заявил, что они не направлены на обеспечение баланса интересов предпринимателей и общественности, на что в своих решениях указали Конституционный и Верховный суды.

По его мнению, полный запрет может привести к развитию новой ниши теневой экономики - нелегальных игорных залов.

"На данный момент такой проблемы нет, однако, если запретить работу этой легальной и строго контролируемой сферы, спрос потребителей начнут удовлетворять нелегальные заведения", - сказал Целмарс.

Латвийская ассоциация интерактивных игр напомнила депутатам самоуправления, что решения должны быть соразмерными и законными, иначе индустрия азартных игр будет вынуждена вновь обратиться в суд. "В результате ущерб отрасли и судебные издержки, возможно, придется компенсировать из городского бюджета", - предупредила ассоциация.

Представители отрасли неоднократно и последовательно выражали готовность сотрудничать с самоуправлением, чтобы разработать разумные решения и избежать затяжных судебных разбирательств, однако столичные власти пока не выразили желания прислушаться к мнению отрасли и сотрудничать с ней, подчеркнули в ассоциации.

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