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В РФ разбился пассажирский Ан-24, на борту было более 40 человек (СПИСОК, ВИДЕО)

Редакция PRESS 24 июля, 2025 10:37

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Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров в нескольких километрах от аэропорта города Тында. Его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды, сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на экстренные службы РФ.

Вертолет Росавиации обнаружил горящий фюзеляж самолета, сообщает телеграм-канал МЧС России. По данным экстренных служб, на борту могли находиться 46 человек, в том числе 40 пассажиров.

Как уточнили в МЧС, самолет следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында.

СМИ со ссылкой на транспортную прокуратуру уточняют, что самолет пропал при заходе на второй круг для посадки в аэропорту Тынды.

По информации агентств, самолет был произведен почти 50 лет назад. При этом сертификат летной годности самолета был продлен до 2036 года.

Следственное управление СКР на транспорте сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц.

Телеграм-канал ASTRA публикует видео поиска разбившегося самолета.

ВЧК-ОГПУ стал известен предварительный список пассажиров АН-24, который потерпел крушение:

1. КЛЮЧНИКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
2. НИКОЛЕНКО ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ
3. РЕДЬКИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
4. КАЗАКЕВИЧ ДАЗИНИС
5. ЦИ ЭНЛИ
6. ПЛАХОТИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА
7. ДЕНИСКОВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
8. ДЕНОВ ДАВИД
9. НАДИНЕ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ
10. ГЛУЩЕНКО ГАЛИНА ИВАНОВНА
11. ОЛЕФИРЕНКО СЕРГЕЙ
12. САВЕЛЬЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
13. ТЕСЛЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
14. ТЕСЛЕНКО АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
15. ИЛЬИНА НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА
16. ИЛЬИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
17. ШИКИНА ЕВА СЕРГЕЕВНА
18. МАМЛИХИН СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ
19. ИЗВАРИНА ДАРЬЯ ИГОРЕВНА
20. ПАШИНА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
21. КАЗАРОВА НАИЛЯ ШАМИЛЕВНА
22. КАЗАРОВА КАМИЛЛА СЕРГЕЕВНА
23. ЛАПШОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
24. ЮНОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА
25. СЕМШОК ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
26. СЕМШОК ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
27. ПЛЕСКАЧ ДЕНИС
28. РУДЕНКО АННА
29. ПАНКОВ АЛЕКСЕЙ
30. ЯКОВЛЕВА ЮЛИЯ
31. ПЕТРОВ МАКСИМ
32. ПЕТРЯЕВА ЛИЛИЯ
33. ТУРЧАНИНОВ АНДРЕЙ
34. САДИКОВ РОМАН
35. КОКОРИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
36. МАМЕДОВ АЛЕКСАНДР САХИБОВИЧ
37. МАТЫЦИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
38. ГОЛОВНЕВА РАИСА АВДЕЕВНА
39. СУНДУКЧЕН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
40. МАЗЕЙКИН ЛЕОНИД ЕФИМОВИЧ
41. БАЗЫЛИКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Среди пассажиров АН-24 находился врач-онколог из Хабаровска Леонид Майзель. Торакальный хирург работал в Краевой больнице и имел профессиональный стаж 48 лет.

Экипаж АН-24:

КВС Логвинов Вячеслав Игоревич
Второй пилот Плаксин Кирилл Евгеньевич
Бортмеханик Вохминцев Владимир Вадимович
Бортпроводник Бессмертная Анастасия Сергеевна
ИТС Колтунов Виталий Владиславович
ИТС Лысенко Алексей Викторович

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