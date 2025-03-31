В результате удара российского дрона в Украине пострадала латвийский военный медик

Ей удалось добраться до безопасного места и получить помощь. Об этом она рассказала Латвийскому телевидению.

«Уже лучше. И хорошо, что это были дроны-камикадзе, и мы не были тяжелоранеными. Оказывается, там были мины. Ребята наехали на мину. Они выехали не в то время, когда было нужно, и изменили маршрут. Очередное подтверждение — на войне ошибки не прощаются. И хорошо, что атака пришлась на мою сторону, а не на сторону водителя, потому что нам удалось быстро уехать. Что бы я делала, если бы ранило водителя, а второй взрыв повредил шину с его стороны?» — говорит медик.

По информации TV3 Ziņas, атака произошла утром в воскресенье, в то время, когда военный медик вместе с товарищами отправилась на задание — спасти тяжело раненного украинского солдата. Дрон-камикадзе врезался в автомобиль экипажа Сармите. Она получила осколочные ранения и контузию, но, к счастью, сейчас её жизни ничего не угрожает.