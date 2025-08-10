Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В рамках кампании «Велопатруль» призывают бесплатно проверить техническое состояние велосипедов

10 августа, 2025

Информирование и просвещение участников дорожного движения постепенно улучшает безопасность дорожного движения в Латвии, однако предстоит еще многое сделать, особенно в вопросе безопасного включения в дорожное движение наиболее уязвимых участников. Продолжая начатое в прошлом году, страховая компания «BTA Baltic Insurance Company» (далее – BTA) в сотрудничестве с Государственной полицией, полицией Рижской городской pašvaldības и Велосипедным клубом полицейских также этим летом проводит информационную кампанию «Велопатруль», в рамках которой велосипедистам и водителям электросамокатов будут напоминать о важнейших аспектах безопасности и бесплатно проверять техническое состояние транспортных средств. Первые мероприятия кампании пройдут с 14 по 16 августа у торгового центра «Akropole ALFA».

Статистика Государственной полиции о дорожно-транспортных происшествиях с участием велосипедистов и электросамокатов показывает печальную картину. В 2024 году в ДТП пострадали 565 велосипедистов, из которых 6 погибли. За неполные семь месяцев этого года число пострадавших уже достигло 274 человека, и, к сожалению, для пяти велосипедистов аварии закончились летальным исходом. Из всех пострадавших в ДТП за полтора года 197 были несовершеннолетними. Для одного ребенка поездка закончилась смертельным исходом.

В прошлом году водители электросамокатов попали в 350 дорожно-транспортных происшествий, 245 из них обратились за медицинской помощью, а один водитель электросамоката погиб. В этом году число пострадавших уже достигло 106 человек. В ДТП с участием электросамокатов прослеживается неприятная тенденция: если в прошлом году только каждый шестой пострадавший, или 46 из всех, были дети, то в этом году их доля почти удвоилась. Врачи оказали помощь 31 несовершеннолетнему, что составляет почти 30% от всех пострадавших.

Эти данные являются недвусмысленным подтверждением того, что в обществе необходимо усилить понимание безопасности различных видов транспорта и пешеходов в дорожном движении. Особенно серьезная работа необходима с детьми и молодежью, которые только осваивают правила дорожного движения. В палатке «Велопатруля» желающие смогут получить информацию о правилах дорожного движения, касающихся велосипедистов и водителей электросамокатов, получить советы по безопасному вождению в городах и сельской местности, а также узнать, как избежать наиболее распространенных рисков и несчастных случаев.

«Прошлым летом мы успешно запустили кампанию «Велопатруль», привлекая внимание общественности к основным принципам безопасного вождения. В этом году мы продолжим эту работу, вместе с полицейскими рассказывая молодым участникам дорожного движения, как снизить риски на дороге, как проверить техническое состояние транспортных средств, а также как защитить себя от непредвиденных расходов в случае ДТП. Приглашаем всех желающих прийти со своими велосипедами, которые они используют в повседневной жизни, потому что специалисты «Велопатруля» бесплатно проведут их техническую оценку», — рассказывает член правления BTA Эвия Матвея.

Во время мероприятий «Велопатруль» можно будет приобрести «Велополис» – страховую полис, которая компенсирует лечение травм пострадавшего велосипедиста, обеспечивает гражданскую защиту, если в ДТП пострадал третий человек, возмещает стоимость велосипеда в случае кражи, а также покрывает расходы на его ремонт. Посетители смогут узнать больше о страховке Velo Plus, которая также включает другие средства активного отдыха, в том числе самокаты.

«Государственная полиция положительно оценивает любую инициативу, направленную на улучшение безопасности дорожного движения, особенно в отношении менее защищенных участников дорожного движения. Изучив статистику, можно сделать вывод, что в авариях по-прежнему часто страдают велосипедисты и водители электросамокатов, в том числе, к сожалению, дети. Профилактическая работа, в том числе информирование участников дорожного движения о правилах дорожного движения и безопасности при участии в дорожном движении, является важным условием для снижения числа ДТП. Поэтому Государственная полиция поддерживает акцию «Велопатруль», чтобы совместно способствовать ответственному и безопасному движению в дорожном движении», — подчеркивает старший специалист Отдела по связям с общественностью Государственной полиции Лина Багдоне.

Команда «Велопатруля» будет ждать вас у входа B торгового центра «Акрополь АЛЬФА» в следующие дни:

14 августа, 17.00-20.00;
15 августа, 16:00-19:00;
16 августа, 13:00-16:00;
28 августа, 17.00-20.00;
29 августа, 16:00-19:00;
30 августа, 13:00-16:00;
О BTA

Страховое акционерное общество «BTA Baltic Insurance Company» является одной из ведущих страховых компаний в Прибалтике, предлагающей самый широкий спектр услуг по страхованию жизни в Латвии, Литве и Эстонии. В BTA в Прибалтике работает более 1000 сотрудников. Акционером BTA является Vienna Insurance Group AG (VIG), ведущая страховая группа в Австрии и во всем регионе Центральной и Восточной Европы. Более 50 страховых компаний в 30 странах составляют Группу с давними традициями, сильными брендами и тесными отношениями с клиентами. 30 000 сотрудников VIG заботятся о повседневных потребностях более 33 миллионов клиентов. Акции VIG котируются на Венской фондовой бирже с 1994 года. VIG получила международно признанный рейтинг A+ от аудиторской компании Standard &amp; Poor's с прогнозом стабильного развития в будущем. VIG тесно сотрудничает с «Erste Group» – крупнейшим розничным банком в Центральной и Восточной Европе.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

