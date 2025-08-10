В рамках кампании «Велопатруль» призывают бесплатно проверить техническое состояние велосипедов

Статистика Государственной полиции о дорожно-транспортных происшествиях с участием велосипедистов и электросамокатов показывает печальную картину. В 2024 году в ДТП пострадали 565 велосипедистов, из которых 6 погибли. За неполные семь месяцев этого года число пострадавших уже достигло 274 человека, и, к сожалению, для пяти велосипедистов аварии закончились летальным исходом. Из всех пострадавших в ДТП за полтора года 197 были несовершеннолетними. Для одного ребенка поездка закончилась смертельным исходом.

В прошлом году водители электросамокатов попали в 350 дорожно-транспортных происшествий, 245 из них обратились за медицинской помощью, а один водитель электросамоката погиб. В этом году число пострадавших уже достигло 106 человек. В ДТП с участием электросамокатов прослеживается неприятная тенденция: если в прошлом году только каждый шестой пострадавший, или 46 из всех, были дети, то в этом году их доля почти удвоилась. Врачи оказали помощь 31 несовершеннолетнему, что составляет почти 30% от всех пострадавших.

Эти данные являются недвусмысленным подтверждением того, что в обществе необходимо усилить понимание безопасности различных видов транспорта и пешеходов в дорожном движении. Особенно серьезная работа необходима с детьми и молодежью, которые только осваивают правила дорожного движения. В палатке «Велопатруля» желающие смогут получить информацию о правилах дорожного движения, касающихся велосипедистов и водителей электросамокатов, получить советы по безопасному вождению в городах и сельской местности, а также узнать, как избежать наиболее распространенных рисков и несчастных случаев.

«Прошлым летом мы успешно запустили кампанию «Велопатруль», привлекая внимание общественности к основным принципам безопасного вождения. В этом году мы продолжим эту работу, вместе с полицейскими рассказывая молодым участникам дорожного движения, как снизить риски на дороге, как проверить техническое состояние транспортных средств, а также как защитить себя от непредвиденных расходов в случае ДТП. Приглашаем всех желающих прийти со своими велосипедами, которые они используют в повседневной жизни, потому что специалисты «Велопатруля» бесплатно проведут их техническую оценку», — рассказывает член правления BTA Эвия Матвея.

Во время мероприятий «Велопатруль» можно будет приобрести «Велополис» – страховую полис, которая компенсирует лечение травм пострадавшего велосипедиста, обеспечивает гражданскую защиту, если в ДТП пострадал третий человек, возмещает стоимость велосипеда в случае кражи, а также покрывает расходы на его ремонт. Посетители смогут узнать больше о страховке Velo Plus, которая также включает другие средства активного отдыха, в том числе самокаты.

«Государственная полиция положительно оценивает любую инициативу, направленную на улучшение безопасности дорожного движения, особенно в отношении менее защищенных участников дорожного движения. Изучив статистику, можно сделать вывод, что в авариях по-прежнему часто страдают велосипедисты и водители электросамокатов, в том числе, к сожалению, дети. Профилактическая работа, в том числе информирование участников дорожного движения о правилах дорожного движения и безопасности при участии в дорожном движении, является важным условием для снижения числа ДТП. Поэтому Государственная полиция поддерживает акцию «Велопатруль», чтобы совместно способствовать ответственному и безопасному движению в дорожном движении», — подчеркивает старший специалист Отдела по связям с общественностью Государственной полиции Лина Багдоне.

Команда «Велопатруля» будет ждать вас у входа B торгового центра «Акрополь АЛЬФА» в следующие дни:

14 августа, 17.00-20.00;

15 августа, 16:00-19:00;

16 августа, 13:00-16:00;

28 августа, 17.00-20.00;

29 августа, 16:00-19:00;

30 августа, 13:00-16:00;

О BTA

Страховое акционерное общество «BTA Baltic Insurance Company» является одной из ведущих страховых компаний в Прибалтике, предлагающей самый широкий спектр услуг по страхованию жизни в Латвии, Литве и Эстонии. В BTA в Прибалтике работает более 1000 сотрудников. Акционером BTA является Vienna Insurance Group AG (VIG), ведущая страховая группа в Австрии и во всем регионе Центральной и Восточной Европы. Более 50 страховых компаний в 30 странах составляют Группу с давними традициями, сильными брендами и тесными отношениями с клиентами. 30 000 сотрудников VIG заботятся о повседневных потребностях более 33 миллионов клиентов. Акции VIG котируются на Венской фондовой бирже с 1994 года. VIG получила международно признанный рейтинг A+ от аудиторской компании Standard & Poor's с прогнозом стабильного развития в будущем. VIG тесно сотрудничает с «Erste Group» – крупнейшим розничным банком в Центральной и Восточной Европе.