В пятницу в Латвии потеплеет до плюс 13

Небо в основном закроют облака, в Курземе день будет немного солнечнее. Существенных осадков не ожидается.

Ветер будет дуть от слабого до умеренного с юга, юго-запада, в Курземе порывами до 14 метров в секунду.

В Риге осадков не ожидается, облачность уменьшится к вечеру. Температура воздуха поднимется до +12...+13 градусов.

Как сообщалось ранее, в выходные в Латвии сохранится сухая и солнечна погода, затем снова похолодает.

На погоду влияет область высокого давления; На северо-западе Европы наблюдается циклон. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1013 гектопаскалей в северной Курземе до 1019 гектопаскалей в южной Латгалии.

