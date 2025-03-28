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В пятницу в Латвии потеплеет до плюс 13

© LETA 28 марта, 2025 07:44

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу воздух в Латвии прогреется до +9...+13 градусов, но местами на побережье и в восточных районах будет не теплее +6...+8 градусов, прогнозируют синоптики.

Небо в основном закроют облака, в Курземе день будет немного солнечнее. Существенных осадков не ожидается.

Ветер будет дуть от слабого до умеренного с юга, юго-запада, в Курземе порывами до 14 метров в секунду.

В Риге осадков не ожидается, облачность уменьшится к вечеру. Температура воздуха поднимется до +12...+13 градусов.

Как сообщалось ранее, в выходные в Латвии сохранится сухая и солнечна погода, затем снова похолодает.

На погоду влияет область высокого давления; На северо-западе Европы наблюдается циклон. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1013 гектопаскалей в северной Курземе до 1019 гектопаскалей в южной Латгалии.
 

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