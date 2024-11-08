В пострадавшем от взрыва доме в Саркандаугаве жильцы не смогут вернуться в свои квартиры

После обследования здания на улице Гауенас, 9, где в пятницу утром произошел взрыв и пожар, принято решение запретить эксплуатацию его части.

Рижское самоуправление предложит жильцам дома временное жилье и социальную помощь.

Как сообщил вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс, второй этаж дома сильно поврежден.

"Во временном размещении нуждаются семь человек, в том числе двое граждан Украины, которые доставлены в Рижский центр поддержки гражданских жителей Украины", - сказал Ратниекс.

Как сообщалось, в результате начавшегося после взрыва пожара погиб один человек, еще двое получили травмы.