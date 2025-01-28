В понедельник установлен новый рекорд тепла для 27 января

"Так много ужасных историй о немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD). Я прочитал их программу, которую рано или поздно все равно нужно будет прочитать, потому что, похоже, они пришли, чтобы остаться, и с ними придется жить и даже сотрудничать, как и с Дональдом Трампом, - пишет у себя на странице ФБ политолог Кристиан Розенвалдс.