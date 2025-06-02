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В понедельник местами в Латвии возможна гроза — как ночью, так и днем; а дальше что? (ДОПОЛНЕНО)

© LETA 2 июня, 2025 07:22

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на понедельник, 2 июня, а также в понедельник днем местами в Латвии возможна гроза, днем в Латвии также ожидаются сильные ливни. Такой прогноз дают синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью Латвию, начиная с запада, пересечет атмосферный фронт, небо закроется облаками, в западных и центральных районах ожидается дождь, местами возможна гроза. Ветер южный, от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха +10-15 градусов, в восточных районах +7-10 градусов.

В Риге облака принесут дожди ближе к утру, в столице также возможна гроза. Минимальная температура воздуха ночью в Риге - от +13 до +15 градусов.

Днем атмосферный фронт продолжит проходить над территорией Латвии, во многих местах ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Южный ветер, от слабого до умеренного, сменится юго-западным и западным. Максимальная температура воздуха - от +14 до +19 градусов.

В Риге днем время от времени ожидается дождь, возможна гроза, после обеда снова прояснится. Максимальная температура воздуха в Риге в понедельник - от +17 до +19 градусов.

После обеда, когда прояснится и станет солнечно, интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня, поэтому не стоит подолгу находиться на солнце.

Во вторник и в среду, т.е. 3-4 июня, ожидается переменная облачность. Во вторник ночью местами в восточных, а после полудня и кое-где в центральных районах - дождь, на востоке после полудня - ливни и грозы. В среду существенных осадков не ожидается. По ночам в отдельных районах образуется туман.

В среду юго-западный и западный ветер сменится на южный.

Минимальная температура воздуха ночью - от +5 до +12 градусов, днем - от +16 до +21 градуса, в среду местами в западных и центральных районах - до +22-24 градусов.

До конца недели сохранится примерно такая же погода - во многих местах в стране пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ночью столбик термометра не будет опускаться ниже +8 градусов, днем во многих местах температура повысится до +20 градусов и более.

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