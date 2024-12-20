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Малыши были упакованы вместе с багажом: в Польше разбился автомобиль с семьей из Латвии, в нем было шестеро детей

Редакция PRESS 20 декабря, 2024 13:30

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Policja Świebodzin с Straż Pożarna w Świebodzinie

По информации польских СМИ, утром 13 декабря неподалеку от города Радошин (Свебодзинский повят, Любушское воеводство Польши)  съехал с дороги и врезался в дерево автомобиль Volkswagen Passat.

 В момент аварии в салоне машины, которая направлялась из Германии в Латвию, ехали девять человек – трое взрослых и шестеро детей.

Представитель местной полиции Марцин Руциньский сообщил, что автомобилем управлял 30-летний гражданин Латвии. Пассажирами были жена водителя, его 20-летний брат и шестеро детей. Самому младшему два года, самому старшему — 11.

"Условия, в которых отец перевозил свою семью, ужасны, тем более что это была не короткая поездка, а путешествие из Германии в Латвию, то есть через три страны. Они были так нагружены багажом, что видимость и условия были, конечно, сложными, а тем более  не безопасными для людей, находившихся в машине», - Ручиньский.

"Мы получили информацию о дорожном инциденте около 8:30 утра. Сотрудники полиции первыми прибыли на место происшествия, и то, что они обнаружили, повергло их в шок. Полный багажа, полный людей пассажирский автомобиль», - добавил он в эфире Polsat News.

"Эти дети были упакованы вместе с багажом. Такое нечасто увидишь, хотя мы часто видим аварии. То, как перевозятся дети - особенно родителями, которые должны присматривать за своими детьми, - безответственность просто ужасает", - признал он, добавив, что людям пришлось сидеть на коленях друг у друга. 

На месте происшествия ведется спасательная операция. Двое детей были доставлены вертолетами воздушной службы спасения в больницу в Зеленой Горже, трое детей - машинами скорой помощи в больницу в Свебодзине, один родитель и ребенок - в больницу в Мендзыржеце, еще один родитель и ребенок - в учреждение в Гожуве Великопольском, сообщил полицейский.

Из-за аварии движение по дороге на несколько часов оказалось перекрыто.

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