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В Польше раскрыта сеть по доставке мигрантов через Белоруссию

© Deutsche Welle 24 октября, 2024 14:43

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Польские пограничники при содействии европейского полицейского агентства Европол обезвредили крупную преступную группировку, занимавшуюся доставкой мигрантов из Белоруссии и России в Евросоюз. Расследование велось под эгидой Европола, в нем участвовали представители Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, сообщается в пресс-релизе Европола, обнародованном в четверг, 24 октября.

В ходе операции задержано 11 подозреваемых, в основном, граждане Польши, России и Украины. Произведены обыски на 11 объектах, конфисковано электронное оборудование и около 80 тысяч злотых наличными.

Обезврежена криминальная сеть, членами которой являлись поляки и граждане других стран - Украины, Белоруссии, России и Грузии - проживающие в Польше в других европейских странах. Лица, не являющиеся гражданами ЕС, чаще работали шоферами, поскольку они обычно просят меньшую плату за свои услуги, чем граждане стран ЕС, отмечается в пресс-релизе.

Нелегальное пересечение границы

Мигранты преимущественно из Афганистана, Египта, Ирана, Ирака и Сирии легально приезжали в Белоруссию напрямую или через Россию. Затем члены криминальной группировки отвозили их на белорусско-польскую границу, которую мигранты незаконно пересекали. Затем их подбирали уже на территории Польши и доставляли преимущественно на легковых автомобилях в другие страны ЕС, в основном, в Германию.

Европол связывает эту криминальную сеть с доставкой в ЕС почти 600 нелегальных мигрантов. Контрабандисты брали с каждого примерно по пять тысяч евро, иногда в криптовалюте. Затем мигранты должны были платить еще по пятьсот евро водителям в Польше за доставку в конечный пункт назначения в Западной Европе, сообщается в пресс-релизе Европола.

Летом и осенью 2021 года в Польше и странах Балтии разгорелся миграционный кризис - власти этих стран считают, что он был спровоцирован режимом правителя Белоруссии Александра Лукашенко. Власти Белоруссии, по их данным, за деньги доставляли тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока в Минск, а далее под видом беженцев привозили их на границу со странами ЕС, предлагая ее перейти. Польша, а также Литва и Латвия были вынуждены ввести в районах вдоль границы чрезвычайное положение и приняли решение о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией.

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