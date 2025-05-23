В Плявниеках зверски забито лопатами семейство чаек: самка и птенцы. Виновным грозит до 6 лет

Лица, причастные к этому делу, установлены, ведется расследование обстоятельств происшествия, сообщили в полиции.

Первым подняла тревогу латвийская ассоциация помощи диким птицам «Drauga spārns». На своей странице в Facebook она сообщила, что птицы были убиты на строительной площадке в Риге, на улице Улброкас, 20. «Рабочие объекта просто забили их лопатами, сначала маму, которая пыталась защитить своих малышей, а затем и птенцов», — утверждает общество.

Программа «Дегпункта» сообщает некоторые подробности. Во вторник, 21 мая, ассоциация получила тревожный звонок от женщины с улицы Улброкас. Ее 12-летний сын заметил из окна, как рабочие на крыше детского сада убивают птиц лопатами. Сначала убивали самок, потом птенцов. Мальчик схватил телефон и снял, как мужчины лопатами вытаскивают из мешков гнезда чаек. Была вызвана полиция.

«Конечно, рабочие не признались, когда мы с ними связались. Вначале трупов нигде не было видно. Мы начали искать птиц в мусорных контейнерах, и нашли. Да, два маленьких, только что вылупившихся птенца. Тела были разбиты лопатами, кости торчали наружу. На животах и клювах были следы кровотечения. Зрелище было ужасным», - рассказала Инесе, волонтер организации «Drauga spārns».

«Дегпункта» опросила местных жителей в Плявниеках, не мешают ли птицы в повседневной жизни. «Мы всю жизнь жили вместе, почему теперь их убивать?» — так оценил случившееся один из них. Другой житель высказался еще более резко: «Это зверство, так нельзя поступать. Птицы — это птицы, летают, куда хотят».

«Чайки гнездятся на крышах, у них есть птенцы. Многим это не нравится, многим это мешает, но мы все сосуществуем бок о бок – право на жизнь есть как у человека, так и у других животных, - продолжает Инесе. - Если птица решила гнездиться на этом крыше, то закон ее защищает. Закон запрещает разрушать гнезда, мешать птенцам в период вылупления. Это всего один месяц в году, ремонтные работы не были столь срочными».

Ассоциация призывает Рижскую думу, которая является заказчиком строительных работ, и ответственные органы отреагировать и провести расследование, чтобы такое жестокое обращение с животными не повторилось.