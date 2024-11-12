В плену у российского газа — ЕС усилит давление на страны, не желающие от него отказываться: «Неаткарига»

Как известно, Европейский союз планирует отказаться от российских углеводородов к 2027 году. Однако некоторые страны Центральной и Восточной Европы, похоже, не спешат искать новых поставщиков. По данным DW, в середине октября 2024 года российская экономика получала от экспорта ископаемого топлива около €4,47 млрд в неделю, из которых около €350 млн приходилось на страны ЕС.

Хотя объем импорта газа Россией значительно ниже 150 млрд куб. м, зафиксированных в 2021 году, с конца 2023 года закупки газа вновь начали расти. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симпсон недавно выразила «глубокую озабоченность» этой ситуацией: «Мы должны быть бдительны, чтобы не допустить превращения этой тенденции в постоянную». Однако некоторые страны-члены ЕС даже не пытаются снизить свою зависимость от российского ископаемого топлива.

В плену у российской энергетики

Центральная Европа традиционно сильно зависит от российских энергоносителей - до 80 % поставок газа в такие страны, как Австрия, Венгрия и Словакия. Они по-прежнему зависят от России. Смена поставщика часто означает осложнения, связанные с расторжением существующих долгосрочных контрактов, и, как правило, увеличение расходов. И это касается не только газа. Например, Чехии в основном удалось перейти на закупки СПГ через Нидерланды и Германию, но отказ от российской нефти остается для Праги проблемой.

Симсон отмечает, что Брюссель начинает терять терпение. «Мы должны помнить, - подчеркнула она, - что цена сотрудничества с Россией измеряется не только стоимостью газа, но и жизнями, потерянными в Украине». Но по данным DW, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, похоже, пытается еще больше укрепить энергетическую зависимость страны от России. Увеличив закупки российского газа после вторжения на Украину, Будапешт обсуждает возможность дальнейшего увеличения поставок, о чем недавно заявил министр иностранных дел Петер Сийярто. Он также отметил, что у страны «нет другого выбора», кроме как полагаться на российскую нефть.

Полтора года назад ЕС предоставил Венгрии, Чехии и Словакии временные исключения из запрета на импорт российской нефти, чтобы дать им время найти альтернативные варианты. Но Будапешт отказывается рассматривать варианты диверсификации.

Для стран, придерживающихся этого политического курса, сейчас существуют серьезные проблемы. Украина управляет одним из двух оставшихся маршрутов поставки российского газа в ЕС. В 2023 году по этому маршруту будет поставлено 15 млрд куб. м из 25 млрд куб. м российского газа, поступившего в ЕС в прошлом году. Но контракт с «Газпромом» истекает в декабре, и Киев планирует прекратить поставки.

Варианты сокращения российского импорта есть

Венгрия, которая в основном получает российский газ по «Турецкому потоку» через Черное море, вряд ли пострадает от прекращения украинского транзита, поясняет DW. Однако Словакии и Австрии придется искать решения. В случае нехватки газа эти страны смогут воспользоваться резервами ЕС из газовых хранилищ, которые, по данным Брюсселя, заполнены на 95 %. Кроме того, Словакия и Австрия смогут договориться о дополнительных поставках.

Норвегия в настоящее время является крупнейшим поставщиком газа в ЕС, а ее развитая инфраструктура позволит поставлять СПГ из США и Северной Африки через терминалы в Германии, Польше и Италии. «Цель полного прекращения импорта российских энергоносителей вполне достижима», - говорит в интервью DW Мартин Йирусек, эксперт по геополитике и энергетической безопасности университета им. Масарика в Чехии.

После шестимесячного перерыва на время председательства Венгрии в Совете ЕС Брюссель в следующем году может усилить давление на страны-члены, которые не спешат отказываться от российского ископаемого топлива, пишет DW. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симпсон отметила разочарование Брюсселя в странах, которые затягивают с переходом на новых поставщиков, в частности в Венгрии: «Если страны-члены ЕС продолжают импортировать российский газ сверх своих контрактных обязательств или пытаются заключить новые контракты, я хочу сказать, что это не является необходимостью. Это политическое решение, причем опасное».