В первой тройке: Латвия среди лидеров по количеству работающих пенсионеров

Огромное число европейцев продолжают работать по достижении пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют данные Евростата из отчёта, опубликованного в июне. Латвия вошла в "тройку лидеров", уступив по этому показателю только Эстонии и Ирландии.

Причём, в целом ряде стран ЕС количество трудящихся пенсионеров настолько велико, что это вызывает удивление социологов.

В отчёте говорится, что их подавляющее большинство - самозанятые (56 %). Среди наёмных работников этот показатель меньше, хотя и остается значительным (24 %).