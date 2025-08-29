В парке Победы открывается зона активного отдыха и спорта: что будет?

В муниципалитете отмечают, что парк спроектирован в соответствии с современными требованиями — игровые, спортивные и рекреационные элементы размещены по принципу свободной компоновки на газонах парка и под существующими деревьями, гармонично вписываясь в ландшафт.

В этой части парка Узварас есть несколько детских игровых площадок. Например, большая площадка для скалолазания по деревьям и сеткам с длинной полосой препятствий, а также водная зона для детей с камнями из латвийского доломита и гранита.

Водная площадка оборудована специальным водным оборудованием, позволяющим детям экспериментировать с водой: качать её вручную, направлять струи, управлять мельницами и наблюдать за движением воды. Дети могут создавать собственные «реки» и «водопады».

В активной зоне расположен байк-парк с велосипедными дорожками различного назначения. Асфальтированная велотрасса или памп-трек адаптирована для велосипедистов разного возраста и уровня катания на велосипедах, роликовых коньках, скейтбордах и самокатах.

На территории стартового парка расположены четыре элемента, которые спроектированы и построены для обучения навыкам преодоления препятствий.

Благодаря простому рельефу трассы и низким элементам ее могут посещать люди в инвалидных колясках, а также велосипедисты, роллеры, скейтбордисты и самокаты.

Также обустроена трасса для велосипедистов, которая развивает навыки езды на велосипеде с самых азов и учит преодолевать препятствия, возникающие в городской среде, а также готовит велосипедистов к нестандартным ситуациям, которые могут возникнуть в движении.

Бывшая фермерская территория парка преобразована в открытую фитнес-зону с 11 тренажёрами с регулируемой нагрузкой для разных групп мышц. Два из них предназначены для людей в инвалидных колясках.

На этой территории сохранились растения — различные туи, клумба с мятой и старая яблоня.

По информации, имеющейся в архиве агентства LETA, Рижская дума поддержала продолжение благоустройства территории Парка Победы за 4,4 миллиона евро.