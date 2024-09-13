В отношениях всегда приходится чем-то жертвовать: Юрканс рассказал, как живет со своей четвертой женой

Наши отношения основаны на свободе во времени и пространстве. Каждому пожилому человеку нужен свой уголок. Я не ограничиваю ее свободу, а она не ограничивает мою. Мы с Линдой можем говорить о чем угодно. Поговорить, но не сплетничать. А еще с Линдой интересно молчать».

Как влияет на отношения то, что вы время от времени живете в своей стране?

«Расстояние не меняет эмоциональной зависимости. Есть уже разные способы поддерживать температуру отношений на нужном уровне. Да, конечно, лучше каждое утро пить кофе с любимой женщиной, но если это невозможно сейчас, то лучше пусть будет так, как есть, чем равнодушно. Я не борюсь с тем, что не могу изменить. В отношениях всегда приходится чем-то жертвовать, хотя для меня это не жертва. Я знаю, что Линда много работает, знает цену времени. Линду не интересуют цены, но она устанавливает свои собственные ценности. Она пишет о творческих людях и знает, что таким людям нужно время и свобода пространства», - говорит Юрканс.

Как уже сообщалось, Юрканс и его возлюбленная Линда обменялись обручальными кольцами 15 декабря 2023 года после 14 лет совместной жизни.

Юрканс уже несколько лет живет в Испании.