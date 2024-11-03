В окрестностях Огре, Екабпилса, Валмиеры и Прейли обледенели дороги; водители, будьте внимательны!

Ухудшились дорожные условия на участке Видземского шоссе (А2) от поворота на Цесис до поворота на Рауну, на участке Валмиерского шоссе (А3) от Сталбе до Валмиеры, на участке Даугавпилского шоссе (А6) от Огре до Екабпилса, на участке дороги Гребнево - Резекне - Даугавпилс - Медуми (А13) от Рушеницы до Шпоги, а также на участке региональной автодороги Тинужи - Кокнесе (Р80) от Рижской объездной дороги до поворота на Скривери.

Водители должны быть особенно внимательны при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасную дистанцию.

LVC также сообщает, что на дорогах может образоваться так называемый черный лед, который увидеть невозможно. Водитель ощущает его только при выполнении маневров рулем и педалями, а также при торможении.