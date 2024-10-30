В огонь за такие деньги? Озвучены зарплаты латвийских пожарных

На данный момент самая высокая зарплата в ГПСС на бумаге составляет 1133 евро, самая низкая - 928 евро. Количество вакантных должностей в ГПСС в регионах разное: в Рижском регионе это 15% или 118 должностей, в Курземе - 7,3% или 32, в Латгале - 4,4% или 24, в Земгале - 12,5% или 58, в Видземе - 9,5% или 48, в едином управлении контактного центра - 32,1% или 60, а в других структурных подразделениях - 13% или 13 должностей.

Однако в последнее время наблюдается улучшение: в прошлом году принято на работу на 29 сотрудников больше, чем уволилось, а в этом году новых сотрудников на 13 больше, чем уволившихся. Из-за нехватки сотрудников имеющимся приходится работать сверхурочно. Также существует тенденция работать на нескольких работах. В этом году ГПСС выдала письменные разрешения на совмещение должностей 369 человек.

В ответ на заведения министра внутренних дел Рихарда Козловскиса о повышении зарплат депутат Национального объединения Артур Бутанс заявил, что те, кто сейчас начинает работать рядовым пожарным, получают на руки 664 евро, что ниже всякой критики.