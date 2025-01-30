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В объятиях зелёного змия: будни вытрезвителя 1980-х

«Семь секретов» 30 января, 2025 11:23

История и культура 0 комментариев

В этом году китайский Новый год наступил 29 января. На этот раз к нам пришла Зеленая Деревянная Змея. Однако у людей, еще заставших советскую эпоху, «зеленый змей» (или «змий") имеет совершенно другие ассоциации. Ведь именно так обозначалось пьянство. А выражение «допиться до зеленого змия» означало сильнейшую степень опьянения. Людей именно в таком состоянии и подбирал милицейский «рафик", в котором вместе с милиционерами в рейд отправился корреспондент газеты «Ригас Балсс» Ю. Гланц в 1985 году. Итогом наблюдений стала статья «О тех, кто забыл «завязать".

Машина колесит по городу

Когда-то на нынешней улице Ластадияс, поблизости от рижского Центрального рынка, находилось весьма примечательное заведение - вытрезвитель. Сюда доставляли лиц, находившихся в сильной степени алкогольного опьянения, для последующего отрезвления. В среднем за сутки попадало около 30 человек.

...Дежурство началось. Первый вызов поступил с улицы Кр. Барона. Завидев милицию, респектабельный мужчина нетвердо засеменил прочь. И тут же упал, проехавшись лицом по щебенке. Это отняло у него последние силы, и в течение долгого времени он лишь что-то невразумительно мычал, прижимая к животу «дипломат». Впрочем, особых ценностей в нем не оказалось: зеркальце, зонтик да свежий номер «Ригас Балсс». «Будем надеяться, что он купит газету и в понедельник. Так что обязательно напишите про него, может, больше к нам не попадет", - просит младший сержант милиции В. Львов.

Просьбу выполняю. Но думается, что для пенсионера С. куда действенней будут 20 рублей, уплаченные за отрезвление, плюс административный штраф в размере от 20 до 30 рублей за появление в пьяном виде в общественном месте.

...Наша машина следует дальше. Невольно замечаешь, что у некоторых ее появление вызывает своеобразную реакцию. Чувствуется, что этот фургончик знают и уважают. Когда мы остановились на одной из улиц и приоткрыли дверцы, тут же подбежал проходивший мимо мужчина и отрапортовал: «Я сегодня ни в одном градусе!»

"А вот это уже наш клиент", - показывает младший сержант милиции В. Королев на молодого человека, прилагающего немало усилий, чтобы добраться до пивного бара у Привокзальной площади.

Кстати, с этим баром опять метаморфоза. Совсем недавно Кировский РОВД добился, чтобы он работал только до 19 часов. И вот опять его вывеска гласит, что здесь можно «набраться» до 21.00. Виктору*, 24-летнему наладчику завода «Гидрометприбор», сегодня это сделать уже не удастся. Хорош бы он был, если бы после бутылки выпитого ликера еще «накачался» здесь пивом.

Борис* - грузчик магазина, расположенного на Центральном колхозном рынке, зигзагами передвигается по улице Гоголя. «Иду в гости», - сообщил Михаил*, демонстрируя как вещественное доказательство коньяк и копченого угря. На вопрос, где же тогда он уже успел так напиться, грузчик логично ответил: «В гостях».

Переодевание в казённые трусы

Подобрав еще нескольких человек, возвращаемся «на базу». Начинается долгая процедура оформления бумаг, медицинский осмотр клиентов и их переодевание в казенные трусы. Все это не всегда проходит гладко.

Рабочий Мангальского судоремонтного завода Богдан* требует от младшего лейтенанта милиции А. Путниньша безоговорочного подчинения и вызова машины для отправки его домой. Основание? Удостоверение члена ДНД за № 7534.

Повар одного из предприятий общепита Московского района Константин* отказывается переодеваться, пока не придет прокурор. Г., назвавшийся спецкором (неясно только, какой газеты), жалостливо умоляет не засветить отснятую пленку и не поломать фотоаппаратуру, которая, в отличие от него самого, не успела пострадать в недавней пьяной драке.

По-разному ведут себя пьяные. В очередной раз убеждаешься, что каждый из них либо потенциальный преступник, либо возможная жертва. Вот крайне агрессивно настроенный маляр производственного объединения «Пирмайс майс» Федор. Молодой симпатичный парень буквально звереет после приема спиртного. Он уже был судим за злостное хулиганство и вот опять задержан за пьяную драку. Вины за собой не чувствует, в протоколе пишет: «Был трезв»...

А этот уже настоящий полутруп. Лежит на полу, чуть дышит, на нашатырь не реагирует, давление падает. В медвытрезвителе тихая паника. Фельдшер оказывает рабочему «Алдариса» Кириллу* необходимую помощь и вызывает «скорую». Вскоре «больного» увозят в 1-ю городскую больницу. В воскресенье утром он еще был в реанимации. Понимаешь, конечно, что жизнь каждого человека бесценна, но все-таки невольно думается о тех, кто действительно в эти минуты и часы нуждался в медицинской помощи.

Женщины и дети

Самое, пожалуй, тягостное впечатление даже на видавших виды работников вытрезвителя производят пьяные женщины. Доставленные сюда с вокзала и улиц города, они начинают что-то лепетать о бедных, некормленных, оставленных дома детях... Дети действительно есть. Что ожидает их в будущем, какую судьбу им уготовил самый дорогой и близкий человек?

Несовершеннолетних в вытрезвитель не помещают. Но так как не каждому акселерату с ходу определишь точный возраст, они порой на некоторое время оказываются в этом учреждении. 17-летнего Мирона* и 16-летнего Федора* подвело пиво. То самое пиво, которое почему-то считается «безалкогольным» напитком, хотя дает тяжелое опьянение, определяемое и визуально, и лабораторным исследованием.

Сначала ребята выпили по три бокала (емкостью 0,5 л каждый) у пивной бочки. Потом приобрели еще три литра навынос.

Пока шло оформление новых клиентов вытрезвителя, пришли в себя те, кто был доставлен с утра и средь бела дня. Каждому я задал вопрос: по какому поводу пили? Тут называлось все что угодно.

Рабочий ремстройучастка Ленинского района Виктор* пил по случаю получения ордера на однокомнатную квартиру. И этот повод, судя по всему, использовался так часто, что сам ордер уже превратился в измятую и порванную по сгибам бумажку.

Другие говорили о свадьбах, похоронах, крестинах, встрече школьных друзей и даже праздновании Дня защиты детей. Впрочем, верить любым сведениям пьяниц надо с большой осторожностью, лживость становится чертой личности тех, кто злоупотребляет алкоголем. Характерный пример. Константин* полчаса рассказывал, как активно борется с пьянством, возглавляя соответствующую комиссию управления «Спецстройгаз», в котором в поте лица трудится начальником участка. На самом же деле он еще несколько лет назад был уволен из этого управления, где работал прорабом.

Да, в ряде случаев можно отыскать внешне «уважительные» причины для тех, кто заглушил горе или усилил радость с помощью спиртного. И все же научимся любую жизненную ситуацию встречать и отмечать без того, чтобы нарушить закон. Призыв сохраняет свою актуальность и в современную эпоху.

* Имена были изменены.

Александр ВАЛЬТЕР

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