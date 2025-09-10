В ночь на cреду над Польшей истребители сбивали «объекты, похожие на дроны»

Польская армия подтвердила: объекты, похожие на дроны, «многократно нарушили» воздушное пространство страны.

«Проводится операция по идентификации и нейтрализации объектов. Применено оружие. Службы ищут сбитые цели», — заявили в оперативном командовании Польши. Названы три наиболее уязвимых региона — Подляское, Мазовецкое и Люблинское. Жителям рекомендовано оставаться дома.

❗️Uwaga, w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron.



Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja… pic.twitter.com/M3FtG8Tg53 — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025

По данным Федерального авиационного управления США (FAA), в Польше временно закрыли четыре аэропорта, включая варшавский аэропорт имени Шопена и важный для украинской логистики аэропорт Жешув-Ясьонка. Однако польские власти официально не подтверждали эту информацию.

CNN со ссылкой на журналистку Кейтлан Коллинз сообщает, что госсекретарь США Марко Рубио был проинформирован об инциденте. Госдепартамент комментариев пока не дал.

Ранее украинские ВВС сообщили, что российские дроны пересекли воздушное пространство Польши и угрожали городу Замость, однако позже это сообщение было удалено из Telegram.

Американский сенатор-демократ Дик Дурбин заявил, что «повторяющиеся нарушения воздушного пространства НАТО российскими дронами — это проверка нашей решимости защищать Польшу и страны Балтии».

«После бойни, которую Путин продолжает устраивать в Украине, подобные вторжения нельзя игнорировать», — написал он в X.

Инцидент произошёл на фоне воздушной тревоги по всей Украине, включая Волынь и Львов, западные области, граничащие с Польшей. По данным украинских ВВС, сигнал тревоги сохранялся несколько часов подряд.

«Проводится операция, связанная с многократным нарушением польского воздушного пространства. По объектам было применено вооружение. Я нахожусь в постоянном контакте с Президентом и Министром обороны. Получил прямой доклад от оперативного командующего.», — сообщил в социальной сети X премьер-министр Польши Дональд Туск.