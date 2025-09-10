Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В ночь на cреду над Польшей истребители сбивали «объекты, похожие на дроны»

10 сентября, 2025

В ночь на 10 сентября несколько российских ударных дронов «Shahed» пересекли украинско‑польскую границу во время массированной атаки на западные регионы Украины. Аппараты двигались в сторону польских городов Замостье, Холм и Люблин, сообщает польское телевидение TVP World. 

Польская армия подтвердила: объекты, похожие на дроны, «многократно нарушили» воздушное пространство страны.

«Проводится операция по идентификации и нейтрализации объектов. Применено оружие. Службы ищут сбитые цели», — заявили в оперативном командовании Польши. Названы три наиболее уязвимых региона — Подляское, Мазовецкое и Люблинское. Жителям рекомендовано оставаться дома.

 

По данным Федерального авиационного управления США (FAA), в Польше временно закрыли четыре аэропорта, включая варшавский аэропорт имени Шопена и важный для украинской логистики аэропорт Жешув-Ясьонка. Однако польские власти официально не подтверждали эту информацию.

CNN со ссылкой на журналистку Кейтлан Коллинз сообщает, что госсекретарь США Марко Рубио был проинформирован об инциденте. Госдепартамент комментариев пока не дал.

Ранее украинские ВВС сообщили, что российские дроны пересекли воздушное пространство Польши и угрожали городу Замость, однако позже это сообщение было удалено из Telegram.

Американский сенатор-демократ Дик Дурбин заявил, что «повторяющиеся нарушения воздушного пространства НАТО российскими дронами — это проверка нашей решимости защищать Польшу и страны Балтии».

«После бойни, которую Путин продолжает устраивать в Украине, подобные вторжения нельзя игнорировать», — написал он в X.

Инцидент произошёл на фоне воздушной тревоги по всей Украине, включая Волынь и Львов, западные области, граничащие с Польшей. По данным украинских ВВС, сигнал тревоги сохранялся несколько часов подряд.

«Проводится операция, связанная с многократным нарушением польского воздушного пространства. По объектам было применено вооружение. Я нахожусь в постоянном контакте с Президентом и Министром обороны. Получил прямой доклад от оперативного командующего.»,  — сообщил в социальной сети X премьер-министр Польши Дональд Туск. 

 

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

