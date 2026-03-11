В Москве отключили мобильный интернет. Тестирование «белых списков»?

Перебои с работой интернета в Москве продолжаются уже шесть дней. Данные Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственного Роскомнадзору, свидетельствуют, что проблемы возникают у абонентов ряда операторов, в том числе «большой четверки» — МТС, «Билайна», «МегаФона» и Т2.

Власти об этом не предупреждали. Первые проблемы с мобильным интернетом пользователи заметили вечером 5 марта. Сначала — в Южном административном округе, сообщало издание «Код Дурова», а затем и в центральной части города.

Пользователи отмечали, что работали сайты из «белого списка» одобренных властями сервисов, которые должны быть доступны даже при отключениях. VPN не помогает их обойти. Правда, один из жителей Москвы, с которым поговорила Би-би-си, рассказал, что у него не работают даже сайты из «списка».

«Причем в одном и том же месте связь может пропадать и появляться, но моменты появления обычно менее продолжительные, чем моменты ее недоступности», — удивляется происходящему москвич.

По его словам, в метро связь тоже то исчезает, то появляется, причем все работает лучше обычно за Кольцевой линией метрополитена: «У меня сегодня с утра в районе станции „Белорусской“ была связь, а в метро, по-моему, не было в основном. Потом я выскочил в районе станции „Павелецкой“, опять была связь, а потом пропала».

Из-за перебоев москвич не смог вызвать и такси.

Собеседник Би-би-си на рынке такси рассказал, что водителей злит происходящее. Сервисы заказа такси предпринимают меры, чтобы работать без мобильного интернета. Например, «Яндекс» предлагает водителям выходить на линию и принимать заказы с помощью телефона, позвонив, и выбирая опции, нажимая цифры на клавиатуре и получая смс-подтверждения.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, писала, что мобильные операторы ограничивают связь по требованию властей. 6 марта операторы сообщали, что связь пропадает по независящим от них причинам. Никто не знает ничего и о том, сколько это может продлиться, утверждают источники издания The Bell* на рынке.

7 марта связь стали отключать, по-видимому, в зонах покрытия, а не по районам. Так, на одной стороне улицы интернет и мобильная связь могли быть, на другой — нет. Анализ издания «Агентство»* показал, что отключения затрагивают прежде всего центральные районы Москвы.

Подобные перебои, но не в таком масштабе наблюдаются и в центре Петербурга. Один из жителей города рассказал Би-би-си, что вне центра все работает нормально, даже телеграм без VPN.

10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ограничения связаны с «обеспечением безопасности», а на следующий день добавил, что отключения законны и продлятся столько, сколько нужно.

Ущерб для бизнеса собеседник «Коммерсанта» на IT-рынке оценивает в сумму от 3 до 5 млрд руб. Среди наиболее пострадавших — курьерские службы, каршеринг, розничная торговля с мобильными терминалами оплаты. На этом фоне продолжает расти количество подключений проводного интернета.

Почему это происходит?

Издание РБК со ссылкой на источник на рынке инфобезопасности сообщило, что власти тестируют «белые списки». Эту технологию начали применять осенью 2025 года, чтобы смягчить для людей последствия отключений мобильного интернета, которые власти объясняют борьбой с налетами украинских дронов.

Если предыдущие методы цензуры работали по принципу «все разрешено, что не запрещено», то «белый список» действует по принципу «все запрещено, кроме разрешенного». Так, например, блокируют интернет в Иране. По задумке это позволяют людям заходить на некоторые ресурсы, когда нет мобильного интернета.

Список таких ресурсов обновляет Минцифры. Сейчас в этом перечне сайты госструктур, некоторые крупные банки, сервисы доставки, такси, маркетплейсы, а также пропагандистские СМИ.

Работу «списков» пока не наладили. Во-первых, они не регламентированы никаким законом, во-вторых, с тех пор, как они стали действовать, пользователи постоянно жалуются на то, что они либо не функционируют, либо делают это с перебоями. Тем не менее некоторые комментаторы предполагают, что «списки» — это прообраз будущего изолированного от мира Рунета, чем и объясняется гипотеза о том, что происходящее в Москве — это отлаживание работы этой технологии. Власти никогда этого не подтверждали и объясняют любые сбои мерами безопасности.

До сих пор такие крупные проблемы с интернетом в российской столице случались только в мае 2025 года после налетов украинских дронов. Затем отключать мобильный интернет начали постоянно по всей стране. Некоторые города жили без мобильного интернета месяцами.