В море у берегов Лиепаи поврежден оптоволоконный кабель: Госполиция

Информация о повреждении оптоволоконного кабеля, принадлежащего частному предприятию, поступила из Литвы. Инцидент произошел 2 января в территориальных водах Латвии.

Как сообщила Гравите, вероятным виновником является судно, которое, согласно проанализированной Службой береговой охраны Национальных вооруженных сил информации, сначала прошло над неактивным кабелем, а затем сменило курс на активный кабель, теперь уже повреждённый.

Сегодня вечером сотрудники Госполиции в сотрудничестве со Службой береговой охраны и другими службами внутренних дел поднялись на борт подозреваемого судна, которое сейчас находится в Лиепайском порту.

В настоящий момент судно и его экипаж не задержаны, они сотрудничают с полицией, и продолжается активная работа по выяснению обстоятельств, сообщила Гравите.

В связи с происшествием Госполиция возбудила уголовное дело по части первой статьи 187 уголовного кодекса - об умышленном уничтожении или повреждении провода публичной сети электронной связи либо ее оборудования.

Расследование уголовного дела ведется совместно с прокуратурой. Расследованием занимается управление криминальной полиции по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями организованной преступности Госполиции.

Повреждение кабеля связи не сказалось на работе сетей для потребителей в Латвии.

Ранее сообщалось, что финская телекоммуникационная компания "Elisa" утром 31 декабря обнаружила неисправность кабеля и сообщила об этом финским властям.

Патрульный корабль и вертолет погранслужбы Финляндии зафиксировали подозреваемое судно в исключительной экономической зоне Финляндии, установив, что якорь судна спущен в море.

Финская погранслужба приказала судну остановиться, поднять якорь и направиться в территориальные воды Финляндии. В настоящее время судно находится в порту Кантвик.