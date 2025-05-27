В магазинах запрещён к продаже мёд пяти видов: какой и что случилось?

Обнаружили посторонний сахар

Как сообщается на интернет-странице PVD, было принято решение о приостановке продажи пяти видов меда из-за содержания в них посторонних сахаров, которых не должно быть в натуральном меде, — например, моносахарида маннозы и других искусственных добавок. Тем самым были нарушены правила Кабинета министров № 251 «Требования к качеству, классификации и дополнительной маркировке меда». В них говорится, что мед — это натуральное сладкое вещество, вырабатываемое пчелами, и в нем не должны присутствовать никакие другие пищевые ингредиенты, включая сахар.

В итоге на период до принятия окончательного решения из продажи изъяты следующие наименования продукции:

- DaZAdu ziedu medus (партия 2411121-34, страна происхождения — Китай), образец взят в магазине MERE;

- Liepziedu medus (партия L265, произведен по заказу Rimi, происхождение меда — страны ЕС и третьи страны). Образец взят в магазинах Rimi;

- мед Korio (упаковка — 700 г, партия LNL70020241217, произведен в ЕС из сырья, ввезенного из третьих стран). Образцы были отобраны в магазинах Citro;

- мед Korio (упаковка — 500 г, партия LNS50020250102, произведен в ЕС из сырья, ввезеного из третьих стран). Образцы были отобраны в магазинах Citro;

- мед Favorit (партия LMF37020241010, произведен в ЕС из сырья, ввезенного из третьих стран). Образец взят в магазинах Maxima.

С добавками сиропа

Все знают, какие титанические усилия прилагают пчелы, чтобы собрать и принести в улей нектар, который затем перерабатывается в мед в зобе медоносной пчелы, смешиваясь со специальными слюнными ферментами. Насекомые несут собранный нектар в улья, где помещают его в специальные восковые ячейки сот. При помощи быстрых взмахов крыльев пчелы вентилируют пространство улья, снижая содержание влаги в нектаре.

С одного улья при наилучшем варианте за сезон можно получить не более 30-40 кг меда. Между тем прилавки специализированных отделов латвийских магазинов заставлены банками с медом. Продавцы ходят по домам, предлагая продукт «прямо с собственной пасеки". Но всегда ли это мед, выработанный пчелами?

Мед фальсифицировали всегда. Сами пасечники размещали возле своих ульев миски с разведенным в воде сахаром. Пчелы шли по пути наименьшего сопротивления, запасаясь данным сиропом. Вырабатываемый ими мед уже не имел своих прежних свойств из-за отсутствия цветочной пыльцы. Но этот продукт по крайней мере вырабатывали пчелы. Теперь же его научились заменять.

Вот рецепт пищевой пасты на основе меда с интернет-сайта одного из европейских производителей. Надо отдать должное: он честно указывает, что выпускает не мед, а пищевую пасту.

Натуральный мед нагревают до температуры 60 °C, фильтруют и охлаждают до +30 °C, а затем смешивают с натуральным наполнителем (ранее вакуумированным) до содержания 80% сухого вещества в течение 4-5 часов. В качестве наполнителя используют глюкозно-фруктозный сироп, который смешивают с кристаллизованным медом и комплексным эмульгатором.

Смесь взбивают в течение 5 минут, разливают по упаковкам и при температуре 10 °C в течение 60 часов выдерживают до кристаллизации продукта. Его состав: глюкозно-фруктозный сироп — 19,9-49,5%, мед натуральный — 40-70%, мед натуральный в кристаллизованном виде — 10-15%, комплексный эмульгатор — 0,1-0,5%. Из чего состоит последний: вода, сахар, эмульгаторы (Е470, Е471, Е475), 1,2-пропиленгликоль (Е1520), калий сорбиновокислый (Е202), глицерин.

Как утверждает производитель, данная технология позволяет значительно сократить время приготовления пасты с максимальным сохранением биологически активных веществ и антиоксидантов в конечном продукте и с улучшенными ароматическими вкусовыми свойствами, однородной консистенцией.

А ведь собственно меда, как честно заявляет производитель, здесь в лучшем случае не более 80%, все остальное — различные добавки искусственного происхождения. Между тем современные технологии позволяют изготовить полностью искусственный мед, который не отличишь от настоящего.

Из тростникового сахара и не только

Искусственный мед производят на фабриках из свекловичного или тростникового сахара, кукурузы, сока арбузов, дыни и других сахаристых веществ. Продукт не имеет ферментов и не обладает ароматом, свойственным натуральному. При добавлении к искусственному меду хотя бы небольшого количества натурального пчелиного меда он будет иметь слабый аромат и содержать небольшое количество ферментов.

Для окрашивания меда применяют отвар чая, цветки зверобоя, шафран или искусственные красители. По содержанию глюкозы, фруктозы и других легкоусвояемых моносахаридов искусственный мед схож с пчелиным.

Арбузный, дынный и другие виды искусственного меда готовят из мякоти овощей и фруктов путем отжимания, фильтрации и выпаривания в открытой посуде до консистенции меда. Полностью такой мед не кристаллизуется. После соответствующей обработки получается доброкачественный продукт питания со сладким вкусом и приятным специфическим ароматом.

Консистенция такого продукта густая или напоминает закристаллизовавшийся сахарный сироп. Данный суррогат трудно отличить от натурального пчелиного меда, и подделка может быть обнаружена лишь в лабораториях ветсанэкспертизы при микроскопическом и химическом исследовании. Но в Латвии такой возможности нет, поэтому PVD приходится искать аккредитованные лаборатории в странах ЕС и отправлять туда образцы на анализ.

В натуральном меде всегда есть цветочная пыльца, декстрины (4,7%) и фермент каталаза. В искусственном меде их нет.

Состав искусственного меда: вода — не более 22%, сахароза — 30%, фруктоза и глюкоза — 48%, кислотность — 4%; отсутствуют ферменты и аромат, присущие цветочному меду. Профилактического и лечебного значения этот мед не имеет, но ценится как пищевой продукт с диетическими свойствами и употребляется непосредственно в пищу или используется для приготовления различных кондитерских изделий.

На некоторых рынках фальсификаторы продают сиропы как мед, сдабривая их крепким чаем или добавляя в них мед с приятным резким запахом. Поэтому не следует ни при каких обстоятельствах приобретать мед у неизвестных лиц, приносящих такой продукт даже на дом и по сходной цене. Это не только убыточно, но и опасно для здоровья, поскольку такой мед может стать причиной отравления.

Обычный прием фальсификаторов: в 3-литровую банку наливают патоку, а сверху — 1-2 стакана ароматного цветочного меда, возможно, обсемененного болезнетворными (патогенными) микробами или имеющего примесь вредных веществ.

С соответствующей пометкой

Медовый эрзац с полок магазинов не исчезнет, поскольку это безвредный пищевой продукт. Вот и PVD уточняет, что изъятые из продажи пять видов меда опасности для здоровья не представляют, но и пользы сладкая паста тоже не принесет. Однако важно, чтобы потребитель был в курсе и имел право выбора. И, в соответствии с вышеназванными правилами Кабмина, медом может именоваться только продукт, выработанный пчелами, — все остальное должны продавать в магазинах только с пометкой «Искусственный мед».

Однако проблема в том, что в Латвии нет аккредитованных лабораторий, поэтому всякий раз образцы приходится отправлять за рубеж. А это длительная процедура.

Александр ФЕДОТОВ