В Литве объявлена экстремальная ситуация: из-за проливных дождей

Вице-министр Андрюс Палёнис сказал на заседании, что такое предложение вносится с учётом того, что 13 самоуправлений уже объявили экстремальную ситуацию, и что это также поможет фермерам более гибко выполнять свои обязательства.

По данным Министерства сельского хозяйства, этим летом в Литве выпало особенно много осадков — в некоторых районах за день выпало столько же осадков, сколько обычно за целый месяц. Только в июле в среднем выпало 167% месячной нормы осадков, а в некоторых местах — даже две-три нормы.

Как сообщает Минсельхоз, объявление экстремальной ситуации позволит не применять санкции к фермерам и хозяйствам, которые не могут выполнить свои обязательства из-за исключительных условий.