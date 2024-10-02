В лесах Балтии сократилась популяция лосей: ученые займутся проблемой

В рамках трансграничного проекта ученые Эстонии и Латвии будут оценивать численность лосей, их передвижение и поведение круглый год.

Профессор лесной экологии Университета естественных наук Эстонии Калев Йыгисте отметил, что за последнее десятилетие численность лосей в Эстонии резко сократилось - если в 2013 году популяция составляла ориентировочно 20 000 особей, то сейчас их около 11 000. "По словам охотников, реальное число может даже составлять всего 7000. Столь серьезный спад требует новых решений по восстановлению и поддержанию численности лосей", - сказал Йыгисте.

Лось - важная часть лесной экосистемы, его поведение и численность влияют и на другие виды, такие как медведи и волки. Лоси также играют важную роль в природном разнообразии и развитии лесов. Кроме того, все популярнее становятся наблюдения за лосями во время походов на природу, что поощряет развитие природного туризма.

В проекте "MooseBelt" используются современные технологии, в том числе GPS-маячки, которые позволят отслеживать передвижение лосей и отмечать их миграцию через государственные границы. По словам Йыгисте, мечение лосей - сложный и ответственный процесс, требующий ветеринарных навыков. "У наших латвийских коллег имеется в этой сфере опыт с 1979 года, когда в Гауйском национальном парке начали метить животных визуально считываемой маркировкой", - отметил он.

Проект основан на опыте эстонских и международных ученых. В Швеции проводился ряд исследований питания лосей, важный пример также подают исследования популяции диких животных и кормовой базы, проводившихся в штате Орегон в США. В Эстонии, например, исследовали содержимое желудков лосей, чтобы получить больше представления об их кормовой базе и влиянии на лесное хозяйство. Кроме того, профессор лесной экологии Университета естественных наук Марек Метслайд с коллегами ранее публиковал научные работы о причиненном лосями ущербе сосновому древостою и его восстановлении.

Проект начался 1 октября 2024 и продлится три года. Он финансируется на средства программы ЕС "Interreg" и проводится в рамках программы сотрудничества "Est-Lat". Проект открылся мероприятием, которое прошло 28 августа в Салацгриве.