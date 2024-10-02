В Латвию приезжает президент Руанды

В ходе визита президент Руанды встретится с высшими должностными лицами Латвии - президентом Эдгаром Ринкевичем, спикером Сейма Дайгой Миериней и премьер-министром Эвикой Силиней.

Во время встречи Ринкевич и Кагаме обсудят отношения между странами, актуальные проблемы безопасности в Африке и Европе, сотрудничество в рамках международных организаций.

Кагаме также посетит Латвийскую национальную библиотеку, где будет открыта мемориальная доска, посвященной памяти жертв геноцида против тутси в Руанде в 1994 году.

