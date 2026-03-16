В Латвию? Алла Пугачева вынуждена менять страну после ударов по Кипру

16 марта, 2026 14:18

Всюду жизнь 0 комментариев

Алла Пугачева вместе с семьей уехала из России больше четырех лет назад. Жизнь Аллы Пугачевой последних лет напоминает бесконечный гастрольный тур, вот только повод для переездов совсем не творческий. За четыре года эмиграции певица сменила уже четыре страны, и, судя по последним новостям, этот список продолжает пополняться.

После отъезда из Израиля основным пристанищем семьи стал Кипр. Сначала певица вместе с Максимом Галкиным и детьми обосновалась в самом высоком небоскребе Лимассола, но излишнее внимание папарацци заставило их искать более уединенное место. Выбор пал на закрытый элитный поселок с яхт-клубом и охраняемой территорией.

Двухэтажный особняк на побережье, где в последнее время жила Примадонна с семьей, выглядит достаточно скромно по меркам звездных замков: несколько спален, бассейн и пара пальм на террасе. Однако тишину нарушило соседство с британской авиабазой «Акротири», ставшей целью для ударов в ходе конфликта на Ближнем Востоке.

Теперь же эта вилла выставлена на продажу и доступна для долгосрочной аренды. На сайтах недвижимости дом с узнаваемым интерьером, который не раз мелькал в соцсетях Пугачевой и Галкина, предлагается арендаторам за 1,4 миллиона рублей в месяц. Самой Аллы Борисовны в доме давно не видели.

Где сейчас находится певица — главная загадка. Существует несколько версий. Так, по данным СМИ, новым аэродромом может стать Болгария. Там Аллу Борисовну ждет коттедж стоимостью около 48 миллионов рублей. Неожиданное направление озвучил бывший стилист певицы. Он проговорился, что следующим пунктом маршрута станет Ереван.

Не исключено, что певица решит перебраться в Латвию. На Рижском взморье Пугачева — частый гость. В Юрмале она чувствует себя комфортно, несмотря на то, что местный режим не пускает в страну ее старшую дочь Кристину Орбакайте. Для самой же Примадонны с европейским паспортом границы остаются открытыми.

А может быть, артистка захочет вернуться в Россию… Знаменитый замок в деревне Грязь постепенно приходит в запустение. Покупателей на дом так и не нашлось. Очевидцы замечают изредка идущий из дымохода дым и почищенные дорожки. За особняком продолжает присматривать домработница, но возвращение хозяйки в родные пенаты в ближайшее время кажется маловероятным.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

