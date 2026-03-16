В Латвию? Алла Пугачева вынуждена менять страну после ударов по Кипру

После отъезда из Израиля основным пристанищем семьи стал Кипр. Сначала певица вместе с Максимом Галкиным и детьми обосновалась в самом высоком небоскребе Лимассола, но излишнее внимание папарацци заставило их искать более уединенное место. Выбор пал на закрытый элитный поселок с яхт-клубом и охраняемой территорией.

Двухэтажный особняк на побережье, где в последнее время жила Примадонна с семьей, выглядит достаточно скромно по меркам звездных замков: несколько спален, бассейн и пара пальм на террасе. Однако тишину нарушило соседство с британской авиабазой «Акротири», ставшей целью для ударов в ходе конфликта на Ближнем Востоке.

Теперь же эта вилла выставлена на продажу и доступна для долгосрочной аренды. На сайтах недвижимости дом с узнаваемым интерьером, который не раз мелькал в соцсетях Пугачевой и Галкина, предлагается арендаторам за 1,4 миллиона рублей в месяц. Самой Аллы Борисовны в доме давно не видели.

Где сейчас находится певица — главная загадка. Существует несколько версий. Так, по данным СМИ, новым аэродромом может стать Болгария. Там Аллу Борисовну ждет коттедж стоимостью около 48 миллионов рублей. Неожиданное направление озвучил бывший стилист певицы. Он проговорился, что следующим пунктом маршрута станет Ереван.

Не исключено, что певица решит перебраться в Латвию. На Рижском взморье Пугачева — частый гость. В Юрмале она чувствует себя комфортно, несмотря на то, что местный режим не пускает в страну ее старшую дочь Кристину Орбакайте. Для самой же Примадонны с европейским паспортом границы остаются открытыми.

А может быть, артистка захочет вернуться в Россию… Знаменитый замок в деревне Грязь постепенно приходит в запустение. Покупателей на дом так и не нашлось. Очевидцы замечают изредка идущий из дымохода дым и почищенные дорожки. За особняком продолжает присматривать домработница, но возвращение хозяйки в родные пенаты в ближайшее время кажется маловероятным.