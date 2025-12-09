В латвийских магазинах заметно выросло число краж: что и как крадут?

Шоколадные конфеты стоят в среднем около 10 евро за килограмм и легко помещаются в карман, поэтому сладости — среди самых популярных у воров товаров. Чтобы бороться с этим, предприниматели применяют разные методы и обращают особое внимание на отдельные группы покупателей.

«Есть группировки, есть молодежь, которая стала активно воровать энергетические напитки. Если дети ходят группами — им, видимо, интересен азарт, сначала попробовать, смотрит ли ли за ними кто-то», — говорит директор магазина Elvi Latvija в Лиепае Агния Романова.

В свою очередь, представительница Maxima Latvia Лиене Дупате-Угуле заявила, что сеть усиливает меры безопасности: «Мы больше размещаем "пищалки" на отдельные продукты, которые могут быть более популярны среди воров. Думаем, как еще больше усилить охрану».

По словам руководителя внешних коммуникаций Rimi Latvia Эвериты Бычковой, список самых популярных среди воришек товаров годами остаётся неизменным: алкоголь, кофе, шоколад, косметика.

Воры выяснили время, когда в магазинах самая большая толкучка, чтобы незаметнее взять товар. «Кто хочет маленькую вещь, положит в карман, кто приходит с мыслью взять больше — откроет сумку. У кого-то есть сетка, в неё кладут», — рассказала Агния Романова.

Госполиция отмечает, что в этом году число краж из торговых точек существенно увеличилось. Если в прошлом году за весь год было раскрыто более 19 тысяч краж, то в этом году за 11 месяцев — 20,5 тысячи. И это еще без данных за декабрь.